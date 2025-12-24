Cô giáo Tây Ban Nha lấy chồng Hải Phòng, bất ngờ với hàng xóm ở quê chồng

Nên duyên nhờ một bình luận trên mạng xã hội

Nguyễn Ngọc Hà (25 tuổi, làm nghề buôn bán và sửa chữa điện thoại) và vợ Lara Miguel Sara (24 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, làm giáo viên) hiện đang sống ở Hải Phòng nên duyên vợ chồng từ năm 2023, hiện có một bé trai hơn 1 tuổi. Sara sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Khi cô cất lời sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi khả năng nói tiếng Việt cực siêu.

Sara kể, năm 2014, bố của cô sang Việt Nam du lịch và thấy yêu thích đất nước hình chữ S nên đã quyết định đưa cả gia đình sang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng.

Thời điểm sang Việt Nam, Sara 13 tuổi, cô tham gia chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Sau đó, Sara vào học cấp 2.

Cặp đôi Ngọc Hà và Sara.

Sara và Hà học cùng trường cấp 3. Gặp cô gái ngoại quốc xinh đẹp nhưng Hà không có ấn tượng gì. Trong khi đó, vì Hà hay tham gia các chương trình văn nghệ ở trường nên Sara có biết và khen anh chàng hát hay.

Sau này khi cả 2 đã ra trường, có lần Hà vào một quán bar ngồi uống nước, nghe nhạc. Lúc đó, quán bật nhạc La-tinh và Hà livestream trên trang cá nhân. Sara tình cờ vào xem livestream và có bình luận hỏi quán này ở đâu? Hà trả lời: “Em muốn biết quán này ở đâu thì để anh đưa em đi”. Nói là làm, Hà tắt livestream và đến đón Sara đi nghe nhạc.

Sau lần đó thì cả 2 tiếp tục đi chơi với nhau khoảng 1 tháng rưỡi, họ nhận ra bản thân đã có tình cảm với đối phương và cứ thế trở thành một đôi chứ không có lời tỏ tình chính thức nào.

Chỉ nhờ một bình luận qua mạng xã hội, Hà và Sara đã có buổi đi chơi đầu tiên rồi tiến triển tình cảm khá nhanh.

Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2023 và mới tổ chức đám cưới.

Yêu nhau được 1 năm, cặp đôi chuyển về sống chung. Vì trùng thời điểm dịch covid-19 bùng phát, cả 2 chỉ ở nhà, không ra ngoài nên phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau rất nhiều, chỉ vì những vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, Hà quán triệt dù cả hai có cãi vã cũng không được nói chia tay, nếu nói chia tay là sẽ chia tay thật luôn. Ngoài ra, dù giận đến đâu thì cũng vẫn phải xưng hô là anh - em.

Mỗi khi cãi nhau, Sara không “load” kịp nên nói tiếng Việt bị sai hoặc không nói được gì. Tháng 7/2023, Hà cầu hôn Sara. Cả hai đăng ký kết hôn vào cuối năm 2023 và mới tổ chức đám cưới vào giữa tháng 12/2025.

Bất ngờ với những người hàng xóm Việt Nam

Cô gái Tây Ban Nha xinh đẹp chia sẻ, văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha có rất nhiều điểm khác nhau. Cô cũng đặc biệt ấn tượng với những người hàng xóm ở Việt Nam vì rất thân thiện và gần gũi.

Sara tâm sự, ở Tây Ban Nha, gia đình cô sống ở chung cư, nếu gặp hàng xóm thì chỉ chào hỏi bình thường chứ không thân thiết. Khi sang Việt Nam, gia đình cô sống ở nhà riêng. Năm đầu tới Việt Nam, Sara rất bất ngờ, thích thú khi thấy hàng xóm tổ chức ăn uống rất vui vẻ vào ngày Trung thu.

Sara rất thích cuộc sống ở Việt Nam.

Giống như Sara, Hà cũng rất bất ngờ với văn hóa ở Tây Ban Nha. Anh kể khi sang thăm quê vợ, đến nhà ông bà ăn cơm thì họ thực sự là những vị khách. Ông bà sẽ làm món ăn mời, và tuyệt đối không cho Hà động tay vào việc gì. Anh muốn rửa bát giúp ông bà cũng không được. Ở Tây Ban Nha, những người còn trẻ tuổi như Hà và Sara thường chưa sinh con. Bởi vậy nên khi cặp đôi sinh con, ông bà rất vui, mỗi lần gọi điện nhìn thấy chắt đều rất xúc động. Hai vợ chồng dự định khi con trai cứng cáp sẽ đưa bé sang Tây Ban Nha thăm họ hàng.

Đến phần “khui tật xấu”, Sara “chê” chồng lười làm việc nhà. Trong gia đình, 2 vợ chồng thường chia đôi công việc để làm, chẳng hạn Sara nấu cơm thì Hà có nhiệm vụ rửa bát. Tuy nhiên, Hà thường không làm ngay mà nói “tí nữa anh làm”. Nhưng rồi “tí nữa” của Hà có khi kéo dài đến 2-3 ngày và cuối cùng Sara là người phải làm.

Cô gái xinh đẹp "tố" chồng lười làm việc nhà, ham chơi bi-a.

Hà thì mong bà xã chăm nấu cơm hơn.

Ngoài ra, Hà còn rất mê chơi bi-a và thường về muộn. “Trước khi đi anh ấy nói là sẽ về sớm, nhưng thực ra là sáng sớm hôm sau mới về. Có lần 3 giờ sáng mới về”, Sara nói. Cô mong rằng chồng sẽ thay đổi, giúp đỡ vợ nhiều hơn trong công việc nhà cửa.

Trong khi đó, Hà “bóc phốt” vợ bừa bộn, đi về đồ đạc vứt lung tung, không đúng chỗ. Hiện tại, vợ chồng Hà ăn đồ ăn bên ngoài hơi nhiều, chàng trai Hải Phòng mong vợ chịu khó nấu cơm hơn.

Trước mong muốn này của chồng, Sara bày tỏ nếu Hà chăm chỉ rửa bát, làm việc nhà thì cô cũng sẽ nấu cơm thường xuyên.

Hai vợ chồng thống nhất với nhau sẽ cùng cố gắng để hoàn thiện bản thân, cùng vun đắp cho tổ ấm hạnh phúc.

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh: Facebook nhân vật

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn