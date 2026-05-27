Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ tại Thanh Hóa

Sáng 27-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống), tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã tới dự.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ an táng.

Các đại biểu lên rải hoa và bỏ nắm đất xuống các phần mộ để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ

"Đây là một trong những biểu hiện cụ thể của truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào". Ngay sau lễ truy điệu, 19 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động