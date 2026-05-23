Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 23-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet và Khammouane (Lào).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; lãnh đạo các tỉnh Savannakhet và Khammouane (Lào).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 584 và 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các anh đã lên đường sang nước bạn Lào, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, tình đồng chí, nghĩa anh em keo sơn gắn bó, cùng nhân dân các bộ tộc Lào kề vai sát cánh chiến đấu vì độc lập, tự do, vì lý tưởng cách mạng, vì tình hữu nghị quốc tế trong sáng.

Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, là khúc tráng ca bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản...

Ngay sau lễ truy điệu, 28 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể lên rải hoa và bỏ nắm đất xuống các phần mộ để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu và an táng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp mặt, trao tặng các phần quà động viên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nguồn tin: Báo Người lao động