Nghệ An hỗ trợ tạm cư dân ở chung cư gần 50 năm xuống cấp

Người dân di dời đồ đạc, tài sản ở chung cư C5, C6 phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: TUYÊN GIÁO THÀNH VINH

Ngày 25-6, UBND phường Thành Vinh, Nghệ An phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời các hộ dân ở chung cư C5, C6 - thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung.

Theo quyết định của UBND phường Thành Vinh, 140 hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu và người sử dụng hợp pháp các căn hộ tại hai tòa nhà C5 và C6 phải thực hiện di dời để phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Đây là các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cấp D - mức nguy hiểm cao nhất đối với nhà chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

UBND phường Thành Vinh đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí di dời với mức 5 triệu đồng/hộ; đồng thời hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian 6 tháng, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm thời theo phương án đã được thông báo.

"Việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trong điều kiện mùa mưa bão đang đến gần", ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh - thông tin.

Người dân thấp thỏm sống trong chung cư cũ ở phường Thành Vinh, Nghệ An khi mùa mưa bão đang đến gần - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, tỉnh này có 23 nhà chung cư cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1982.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã phá dỡ được 17 nhà, đạt tỉ lệ 74%, thuộc nhóm các địa phương có kết quả cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cao trong cả nước.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Thành Vinh hiện vẫn còn 6 nhà chung cư cũ chưa được phá dỡ, gồm các nhà C2, C3, C4, C5, C6 thuộc khu C và nhà D2 thuộc khu D của khu chung cư Quang Trung.

Đây đều là những công trình được xây dựng từ những năm 1980, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.

Kiểm tra hiện trường việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ vào đầu tháng 6-2026, ông Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nâng cao chất lượng sống, chỉnh trang đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực trung tâm.

Các tòa nhà chung cư Quang Trung, Nghệ An đã gần 50 năm - Ảnh: DOÃN HÒA

Dự án cải tạo, xây dựng lại khu C do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư có quy mô hơn 72.000m²; gồm 8 tòa nhà chung cư cao 22 tầng cùng trung tâm thương mại, chợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 tòa nhà chung cư CT1A và CT1B; đồng thời phá dỡ các nhà chung cư cũ C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhà chung cư cũ gồm C2, C3, C4, C5 và C6 với khoảng 380 hộ dân, gần 2.000 người chưa thể di dời.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn