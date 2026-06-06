Nghệ An: Hỗ trợ đến 5 triệu đồng/tháng với mỗi hộ thuê nhà chờ tái định cư

Một điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với các hộ dân thuộc diện tái định cư (TĐC) nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở TĐC tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Các hộ này sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí TĐC. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng/tháng/hộ, áp dụng tại 12 phường, xã; các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng/hộ.



Thời gian hỗ trợ tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở TĐC. Việc chi trả chỉ được thực hiện với các trường hợp chấp hành đúng thời hạn bàn giao mặt bằng.



Trường hợp nhiều hộ cùng sinh sống trên 1 thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở riêng biệt và đủ điều kiện tách hộ, mỗi hộ sẽ được xem xét hỗ trợ thuê nhà riêng.



Ngoài ra, với trường hợp TĐC bằng đất ở, người dân trong thời gian xây dựng nhà ở tại nơi TĐC cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 6 tháng, mức hỗ trợ tùy theo từng khu vực.



* Liên quan lĩnh vực, UBND Nghệ An vừa có công văn giao Sở Tài chính ban hành quyết định chấm dứt các hoạt động dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Đây là dự án do Cty CP Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư, diện tích gần 380ha, tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, triển khai tại hai xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (cũ), nay là xã Hoa Quân.



Theo dự kiến, giai đoạn 1 dự án hoàn thành năm 2015 và toàn bộ dự án hoàn thành tháng 10/2022; nhưng qua hơn 9 năm, dự án không triển khai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới chỉ thực hiện trích đo, trích lục giai đoạn 1 với hơn 25ha. Dự án chậm tiến độ kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai, an ninh, trật tự tại địa phương. Qua kiểm tra thực tế và xem xét kiến nghị của các sở, ngành, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt các hoạt động liên quan dự án, tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Sở Tài chính ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tham mưu UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan dự án theo quy định.

Tác giả: Tuyết Lan





Nguồn tin: baophapluat.vn