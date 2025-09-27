Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh ứng phó bão lũ

Tính đến 7 giờ ngày 27/9 toàn tỉnh Nghệ An có 2.862 tàu thuyền đang neo đậu tại bến với 12.891 lao động. Có 33 phương tiện tàu cá/179 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú.
UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Cùng với đó, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đặc biệt khu vực ven biển đã nỗ lực cùng ngư dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống bão, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân chằng néo bè cá, neo đậu tàu thuyền, bảo đảm tài sản trước bão số 10.
Lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương hỗ trợ ngư dân phòng chống bão với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm an toàn.
Trước diễn biến bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã họp trực tuyến với các xã, phường, yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Các địa phương có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. UBND tỉnh lưu ý phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28/9.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn