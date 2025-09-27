Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh ứng phó bão lũ

Trước diễn biến bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã họp trực tuyến với các xã, phường, yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.