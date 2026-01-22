Nghệ An hỗ trợ 250 triệu đồng/hộ dân mất nhà do bão lũ

Một gia đình ở xã Mỹ Lý, Nghệ An bị trôi nhà do mưa lũ vào tháng 7-2025 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 22-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện hơn 143,4 tỉ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh Nghệ An có 480 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ năm 2025 đủ điều kiện bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép, chủ yếu di chuyển nội vùng trong cùng xã; chỉ có một hộ di chuyển ngoài xã.

Việc bố trí xen ghép được triển khai tại 21 xã, tập trung ở các địa bàn miền núi, biên giới như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Tương Dương, Mường Quàng, Yên Hòa, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Tam Quang…

Trong đó nhiều xã có số hộ di chuyển lớn như Mỹ Lý (103 hộ), Nhôn Mai (95 hộ), Tương Dương (44 hộ).

Tổng kinh phí thực hiện phương án là 143,4 tỉ đồng, gồm 120 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân và 23,4 tỉ đồng đầu tư hạ tầng tại các địa bàn tiếp nhận dân cư xen ghép (áp dụng đối với nơi có từ 5 hộ di chuyển đến trở lên).

Nguồn vốn được bố trí từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024 và ngân sách địa phương năm 2026.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì quản lý, giám sát việc thực hiện phương án; Sở Tài chính tham mưu phân bổ kinh phí theo quy định.

UBND các xã liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

Phương án được triển khai trong năm 2026, nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Ở xen ghép (hay bố trí dân cư xen ghép) là chính sách di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đến định cư, sinh sống xen lẫn vào các điểm dân cư đã tồn tại sẵn.

Mục đích nhằm ổn định cuộc sống cho người dân ở vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc di cư tự do.

Theo Nghị quyết 09 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đối với các trường hợp mà hộ gia đình bị mất nhà ở, nếu mà có điều kiện để mua đất của anh em, hàng xóm, bạn bè được hỗ trợ 250 triệu đồng cả tiền đất và tiền nhà.

Mưa lũ và bão năm 2025 (đặc biệt là bão số 10) gây thiệt hại nặng nề cho Nghệ An với tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 2.100 tỉ đồng. Thiên tai khiến 12 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, cơ sở hạ tầng (đường sá, cầu tràn) bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, cùng thiệt hại lớn về nông nghiệp. Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả bão lũ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ