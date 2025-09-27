Bão Bualoi làm 19 người chết, ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở Philippines

Theo bản tin cập nhật lúc 6h sáng nay của Hội đồng Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), hơn 2 triệu người dân ở 15 khu vực của nước này bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Trong đó hơn 52.000 hộ gia đình phải bố trí ở tạm tại hơn 1.900 trung tâm sơ tán và gần 41.000 hộ gia đình đang cần sự giúp đỡ.

Bão Bualoi quét qua thành phố Masbate, vùng Bicol, Philippines ngày 26/9. Ảnh: Philstar

Đến thời điểm này đã có 19 trường hợp báo cáo tử vong, trong đó có 4 trường hợp xác nhận được danh tính, 15 trường hợp tử vong khác cơ quan chức địa phương đang xác minh. Ngoài ra còn có 14 người bị mất tích và 18 người khác bị thương.

Bão Bualoi cũng khiến hơn 5.200 ngôi nhà bị hư hại, trong đó hơn 700 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp ước tính hơn 15,6 triệu USD và thiệt hại về cơ sở hạ tầng vào khoảng 14 triệu USD.

Hiện nay Bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, với sức gió tối đa lên tới 110 km/h (68 dặm/h), dự báo cơn bão sẽ di chuyển nhanh, đổ bộ vào bờ biển miền Trung Việt Nam, sẽ gây mưa lớn từ ngày 28-30/9 tới.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: Báo VOV