Nghệ An: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng 13,27%

Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 13,27%

Theo thông tin từ Cục Thống kê Nghệ An, năm 2023, toàn tỉnh có 1.468 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước; số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 177 đơn vị, tăng 15,69%.

Ngoài ra, hơn 250 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 41,81%; số doanh nghiệp thông báo giải thể là 402 đơn vị, gấp 2,7% so với năm 2022.

Năm 2023, toàn tỉnh có 1.468 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Ảnh Cục Thống kê Nghệ An.

Riêng trong tháng 12/2023, Nghệ An có hơn 80 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,33% so với năm trước. Số doanh nghiệp thông báo giải thể là 40, còn doanh nghiệp đã phá sản là 11 đơn vị, giảm 15,38% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, cũng trong năm 2023, Nghệ An chỉ có 2.019 doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,32% (- 48 đơn vị) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng số vốn đăng ký thành lập là 18.566,9 tỷ đồng, giảm 4.666,4 tỷ đồng so với năm ngoái.

Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi loại hình doanh nghiệp có những khó khăn khác nhau.

“Khó khăn nhất là đối với doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh, giá nguyên vật liệu tăng, chi phí sản xuất tăng nhưng đơn hàng giảm, doanh thu giảm, phải cắt giảm lao động, cắt giảm các chi phí, có thời điểm phải ngừng hoạt động”, ông Sơn nói.

Hàng trăm công nhân Công ty CP May Halotexco ngưng việc do lương quá thấp.

Hệ luỵ là trong năm 2023 có rất nhiều lao động tại các công ty đã đình công. Đơn cử, vào ngày 15/11/2023, khoảng 100 công nhân Công ty CP May Halotexco (phường Bến Thuỷ, Tp.Vinh) ngừng việc, tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.

Các công nhân này phản ánh nguyên nhân do mức lương quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Bình quân thu nhập của công nhân từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng/tháng, bao gồm cả tiền công sản lượng và các chế độ, trong khi thời gian làm việc là 10 tiếng/ngày.

Sau khi sự việc diễn ra, Liên đoàn Lao động Tp. Vinh đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan gặp gỡ công nhân và chủ sử dụng lao động để tìm phương án hòa giải.

Ông Thái Lê Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh cho biết: “Tình hình doanh nghiệp hiện nay rất khó khăn, không có đơn hàng nên mức lương chi trả cho người lao động rất thấp. Là cán bộ công đoàn, chúng tôi rất chia sẻ với người lao động, nhưng cũng thấy khó cho chủ sử dụng lao động, không ai muốn bỏ đi tài sản lớn nhất của doanh nghiệp là người lao động vào những lúc khó khăn thế này”.

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài

Ngoài ra, việc kinh doanh không thuận lợi đã khiến cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An phải nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước kéo dài.

Mới đây, Cục thuế tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo số 4289/TB-CT về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tính đến tháng 12/2023, có 42 doanh nghiệp ở Nghệ An nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền là 1.177 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ thuế lên đến 950 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, mã số thuế 2900471372, có địa chỉ tại số 2, đường Lê Mao, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An với số tiền nợ thuế lên đến 950 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú ở Tp. Vinh) giữ chức Chủ tịch HĐQT và cũng là người đại diện pháp luật.

Điều đáng nói, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua.

Sau 22 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển…

Trong đó, ngành nghề chính làm nên tên tuổi của tập đoàn này là: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tại Nghệ An, Tập đoàn Thiên Minh Đức sở hữu Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019.

Điều đáng buồn, trong số khoảng 40 doanh nghiệp nợ tiền thuế lớn từ 190 triệu đồng trở lên với tổng số tiền hơn 1.170 tỷ đồng, thì riêng Thiên Minh Đức đang chiếm đến hơn 80% tổng số tiền nợ thuế của nhóm này.

Nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng khó khăn dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Ngoài Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, top 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An còn kể đến các doanh nghiệp khác, điển hình như: Công ty xây dựng 16 – Vinaconex nợ 14 tỷ đồng, Gạch ngói Sông Lam nợ 13 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn và xây dựng Miền Trung nợ 13 tỷ đồng, Khoáng sản Tín Hoằng nợ 12 tỷ, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An nợ 10 tỷ đồng, Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp BMC nợ 10 tỷ đồng,…

Theo ông Nguyễn Đình Đức, Cục trưởng Cục thuế Nghệ An, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế tăng trong năm 2023 là do hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực này bị sa lầy trong vũng bùn suy thoái, khủng khoảng kinh tế toàn cầu khi giá nguyên vật liệu tăng cao, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tiền tệ thắt chặt...

