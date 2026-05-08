Nghệ An chuyển đổi khu 'đất vàng' từng quy hoạch trung tâm hành chính

Khu đất từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An đang bỏ hoang - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 8-5, thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết sở đang lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vinh (cũ) giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu đất tại khu vực bùng binh Hải Quan (phía bắc đường Lê Hồng Phong), đồng thời lấy ý kiến người dân về dự thảo đồ án điều chỉnh.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ từng phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được bố trí tại bùng binh Hải Quan, phía bắc đường Lê Hồng Phong, TP Vinh (cũ) với quy mô khoảng 7ha.

Tuy nhiên đến nay khu đất này chưa được đầu tư xây dựng.

Mặt khác, việc định hướng xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An hiện đã được bố trí trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò và được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết 12 năm 2025.

Về hiện trạng, khu đất điều chỉnh hiện có 10 cơ quan, đơn vị quản lý và một khu đất quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh (đã giải phóng mặt bằng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An quản lý.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, khi triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh mới trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ di dời 9 cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý trong khu vực này.

Nếu đồng thời di dời Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thăng Long thì sẽ hình thành một lô đất có bốn tuyến đường bao quanh, thuận lợi giao thông, có diện tích đủ lớn để xây dựng tổ hợp công trình có giá trị sinh lợi cao.

Trên cơ sở hiện trạng và yêu cầu phát triển, để phát huy hiệu quả giá trị khu đất, việc nghiên cứu sử dụng đất theo hướng đa mục đích (đất hỗn hợp) với các công trình cao tầng có chức năng chủ yếu như nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ là phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Đây là giải pháp mang tính chiến lược nhằm tối ưu hóa giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của đô thị.

Khu đất dự kiến điều chỉnh cục bộ thành đất hỗn hợp gồm nhà ở cao tầng, công trình công cộng, trường học

Dự kiến khu đất có tổng diện tích 7ha này sẽ được điều chỉnh từ đất công cộng sang đất hỗn hợp (thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng, công cộng, trường học...), mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, chiều cao tối đa 39 tầng.

Việc điều chỉnh cục bộ cũng tính toán bổ sung khu nhà ở cao tầng đáp ứng nhu cầu khoảng 10.862 người.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng Nghệ An sẽ hoàn thành công tác lập, trình phê duyệt điều chỉnh trong tháng 5-2026, và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng trong quý 3-2026.

Khu đất từng quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có một mặt giáp đại lộ Lê Nin - Ảnh: DOÃN HÒA Năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An từng thu hồi khu đất rộng 3,7ha, nằm trước vòng xuyến ngã năm tại điểm giao giữa đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh, để triển khai dự án xây dựng khu hành chính tập trung. Dự án xây dựng khu hành chính tập trung dự kiến thực hiện với kinh phí hơn 2.100 tỉ đồng, được kêu gọi đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được xây dựng với tổng diện tích sàn 90.000m², gồm hai tòa tháp cao 27 tầng (một tầng hầm), cao 106m, bảo đảm không gian làm việc cho khoảng 1.700 người. Tháng 11-2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn về việc tạm dừng đầu tư xây dựng khu hành chính tại các địa phương để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm. Từ đó đến nay, hơn 10 năm qua, khu đất đắc địa mà tỉnh Nghệ An dự kiến xây khu hành chính tập trung bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ