Khu 'đất vàng' trung tâm thành Vinh bỏ phí suốt 15 năm

Ngay giữa trung tâm TP. Vinh, khu đất rộng gần 1ha – từng là Bến xe trung tâm Nghệ An cũ (nay thuộc phường Thành Vinh) – vẫn đang bị bỏ phí suốt nhiều năm qua. Vị trí đắc địa, bốn mặt giáp các tuyến đường lớn, song thay vì hình hài của một dự án đô thị hiện đại, khu đất này hiện được cho thuê làm quán nhậu, kho hàng, bãi xe tạm bợ…

Những dãy tôn rỉ sét, biển hiệu dựng tạm, rác thải ngổn ngang – tất cả tạo nên một mảng tối ngay giữa đô thị loại I đang vươn mình phát triển.

Toàn cảnh khu đất “vàng” rộng gần 1ha, giữa trung tâm TP. Vinh – nơi từng là bến xe nhộn nhịp, nay hoang hóa và lộn xộn...

Theo hồ sơ, năm 2008, sau khi cổ phần hóa, UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Bến xe Nghệ An thuê 9.667,8m² tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 47, phường Lê Lợi (nay thuộc phường Trường Vinh) để triển khai dự án Bến xe Trung tâm TP. Vinh theo Quyết định 475/QĐ-UBND.ĐC ngày 31/12/2008.

Thời hạn thuê đất đến 31/12/2048, theo hình thức trả tiền hàng năm. Hợp đồng thuê đất số 10/HĐ-TĐ được ký ngày 21/1/2009, và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL508679 được cấp ngày 2/4/2009.

Nhiều quán ăn, nhà kho hàng tạm bợ mọc lên trong khuôn viên bến xe.

Điều đáng chú ý, khu đất này không được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2004. Tuy nhiên, đến tháng 12/2014, Nhà nước đã thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty CP Bến xe Nghệ An cho các tổ chức, cá nhân khác.

Khuôn viên bỏ hoang, mặt bằng cho thuê chứa hàng hóa, vật liệu....

Sau khi được chuyển giao hoàn toàn cho tư nhân, đến ngày 6/12/2018, Công ty CP Bến xe Nghệ An có tờ trình số 227/TTr.BXNA gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng đất và lập Dự án Khu đô thị Bông Sen.

Theo đề xuất, doanh nghiệp xin chuyển đổi hơn 9.525m² đất (lùi vào 1m so với chỉ giới đường đỏ), để xây dựng khu đô thị gồm: Khu nhà liền kề 5 tầng trên diện tích 2.143m²; Khu nhà văn hóa và dịch vụ phụ trợ; Tổ hợp thương mại dịch vụ và chung cư 22 tầng, diện tích khoảng 2.700m².

Bên trong khu đất, kho hàng và nhà tạm mọc lên san sát.

Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 447,5 tỷ đồng – hứa hẹn biến khu đất này thành một “điểm sáng thương mại mới” của TP. Vinh.

Đầu năm 2019, Sở Tài chính Nghệ An đã có Công văn 257/STC-QLG&CS gửi Bộ Tài chính về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án.

Nhưng từ đó đến nay, dự án “Bông Sen” vẫn nằm trên giấy. Thay vào đó, doanh nghiệp cho thuê mặt bằng để kinh doanh ăn uống, trung chuyển hàng hóa, làm kho chứa vật liệu và bãi đỗ xe.

Ghi nhận tại khu vực cho thấy, phần lớn diện tích khu đất hiện được sử dụng hiện nay không triển khai dự án theo mục tiêu đầu tư ban đầu. Một số hạng mục được cho thuê lại làm quán ăn, bãi đỗ xe, nhà kho, trong khi mặt bằng chung xuống cấp, chưa có hoạt động xây dựng hoặc đầu tư hạ tầng.

Hoạt động kinh doanh ăn uống tạm bợ ngay trong khuôn viên dự án.

Nhiều hạng mục tạm bợ đã xuất hiện, gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Người dân sinh sống xung quanh cho biết khu đất từng được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại hiện đại, nhưng nhiều năm qua chưa có tiến triển.

Nhếch nhác giữa lòng Vinh – khu đất từng được kỳ vọng là “điểm nhấn đô thị” của tỉnh Nghệ An.

Từ bến xe nhộn nhịp một thời, đến khu đất bỏ hoang giữa phố. Một khu “đất vàng” giữa trung tâm thành phố giờ chỉ còn lại những dãy nhà tôn dựng tạm và cảnh quan nhếch nhác.

Tác giả: V.Tuân – L.Minh

