Tìm hiểu chủ khu ‘đất vàng’ bỏ phí suốt nhiều năm giữa Thành Vinh

“Số phận” khu đất vàng vẫn chưa được định đoạt

Như VietnamFiance thông tin, cuối năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An (doanh nghiệp có vốn nhà nước 59,1%) thuê 9.667,8 m2 tại phường Lê Lợi (nay là Trường Vinh) để xây dựng Bến xe Trung tâm TP Vinh. Thời hạn thuê đất đến năm 2048, trả tiền hàng năm.

Khu đất “vàng” rộng gần 1ha, giữa trung tâm TP. Vinh được giao cho Công ty CP bến xe khách Nghệ An bị bỏ hoang suốt nhiều năm nay.

Năm 2014, Nhà nước thoái toàn bộ phần vốn tại doanh nghiệp. Từ thời điểm này, doanh nghiệp bắt đầu xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đến năm 2018, Công ty CP Bến xe Nghệ An có tờ trình xin điều chỉnh dự án, đề nghị chuyển hơn 9.525 m2 đất để thực hiện Khu đô thị Bông Sen với tổng mức đầu tư 447,5 tỷ đồng. Quy hoạch dự kiến gồm: nhà liền kề 5 tầng, khu văn hóa – dịch vụ, khối thương mại – chung cư 22 tầng.

Khu đất từng được kỳ vọng là “điểm nhấn đô thị” của tỉnh Nghệ An nay trở thành điểm cho thuê kinh doanh quán tạm, bãi chứa vật liệu...

Đầu năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến Bộ Tài chính. Bộ trả lời rõ: việc chuyển mục đích phải căn cứ quy hoạch được duyệt, thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và Bộ TN&MT để hướng dẫn.

Tuy nhiên, đến nay, khu đất vẫn chưa được chuyển mục đích. Ông Trần Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Nghệ An cho biết, hiện nay khu đất vẫn chưa được chuyển đổi mục đích mục đích sử dụng đất do vướng quy hoạch. Sau khi sát nhập phường mới, UBND tỉnh Nghệ An đang giao phường mới (phường Trường Vinh) lập lại quy hoạch phù hợp trình các sở, nghành xin ý kiến…

Như vây, “số phận” khu đất vàng này đến nay vẫn chưa được định đoạt và nhiều năm nay trở thành khu đất hoang hoá, lãng phí lớn về tài nguyên đất và làm xấu hình ảnh đô thị Vinh.

Chủ đầu tư khu “đất vàng” làm ăn ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty CP Bến xe Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 2502/QĐ-UB-ĐMDN ngày 07/07/2004 của UBND tỉnh Nghệ An và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900599622 đăng ký lần đầu ngày 30/07/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 23/08/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Công ty CP Bến xe Nghệ An có vốn điều lệ hoạt động ở mức 189 tỷ đồng do ông Trần Minh Thành làm người đại diện pháp luật.

Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 189 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng nắm 65,8 tỷ đồng vốn điều lệ; Công ty CP Khoáng sản Bắc Cạn: sở hữu 5,4% cổ phần; Công ty CP Xe khách Phương Trang – Futabuslines: nắm giữ 12,4% cổ phần; cá nhân ông Trần Minh Thành sở hữu 6,7% cổ phần; 9,5% cổ phần còn lại thuộc các cổ đông khác.

Là doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa từ mô hình doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ bến xe, bãi đỗ, Công ty CP Bến xe Nghệ An được đánh giá là đơn vị hoạt động hiệu quả.

Báo cáo tài chính những năm gần đây nhất cho thấy, năm 2021 doanh nghiệp đạt thu thuần hơn 31,3 tỷ đồng; năm 2022 đạt 45,9 tỷ đồng; năm 2023 đạt 62,2 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2024, doanh thu thuần tăng mạnh lên 106,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp cũng tăng đều từ 9,3 tỷ đồng năm 2021 lên 18,5 tỷ đồng (2022), 18,6 tỷ đồng (2023), và gần 22 tỷ đồng năm 2024.

Công ty cho biết từ năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ổn định thêm ở các lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, thu phí sử dụng đường bộ, bán lẻ xăng dầu, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023 (11 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố cuối tháng 6/2025, tổng tài sản/nguồn vốn của Công ty đạt 451,2 tỷ đồng (tăng 132,8 tỷ đồng so với cuối 2023). Doanh nghiệp đang nắm hơn 74,9 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền; tài sản cố định đạt 62,6 tỷ đồng.

Hiện, ông Trần Minh Thành, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại Nghệ An là người đại diện pháp luật kiêm giữ vai trò Tổng giám đốc. Tổng số lao động công ty ở mức 130 người.

Được biết, hiện nay ngoài làm người đại diện pháp luật kiêm giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty CP bến xe Nghệ An thì ông Trần Minh Thành còn làm đại diện pháp luật tại Công ty TNHH TMS Holtell Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 560 tỷ đồng, Công ty CP bến xe Nghệ An góp vốn 99,5% cổ phần.

Tác giả: L. Minh - V.Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn