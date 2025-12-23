Nghệ An chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo bền vững

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ 4 và quy mô dân số đứng thứ 10 cả nước, với hơn 3,4 triệu người, trong đó khu vực nông thôn chiếm trên 84%. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Thái, Thổ, Khơ Mú, H’Mông, Ơ Đu… với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Việc giảm nghèo vì thế không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của địa phương.

Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn 8,66%, đạt mục tiêu đề ra, với mức giảm bình quân 2,15%/năm.

Theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Nghệ An có 130 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã và 11 phường. Trong đó, 110 xã và 11 phường được hình thành sau sắp xếp; 9 xã không thực hiện sắp xếp là Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh và Châu Bình. Việc sắp xếp đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo.

Nghệ An nằm ở Đông Bắc dãy Trường Sơn, có địa hình đa dạng, phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi đồi núi và hệ thống sông, suối, với ba vùng sinh thái rõ rệt là miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. Trong đó, khu vực miền núi chiếm tới 83% diện tích toàn tỉnh, địa hình dốc và chia cắt mạnh. Diện tích đất có độ dốc trên 8 độ chiếm gần 80% diện tích tự nhiên, trong đó hơn 38% diện tích đất có độ dốc trên 25 độ. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, quỹ đất sản xuất hạn hẹp đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong phát triển sản xuất, ổn định sinh kế cho đồng bào miền núi.

Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo.

Chính vì vậy, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương vùng khó khăn của Nghệ An có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các mô hình, dự án được triển khai không chỉ giúp người dân có sinh kế ổn định trước mắt, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực tự vươn lên, tạo nền tảng thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Nghệ An nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp. Nhờ đó, Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều dự án, tiểu dự án đã hoàn thành vượt tiến độ, trong đó nổi bật là Dự án 1 về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các địa phương nghèo, khó khăn. Sau 5 năm thực hiện, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 43 công trình, gồm 33 công trình giao thông, 3 công trình thủy lợi, 6 công trình giáo dục và 1 công trình văn hóa; đồng thời duy tu, bảo dưỡng 34 công trình khác. Các công trình hạ tầng thiết yếu này đã góp phần quan trọng trong phục vụ dân sinh, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại các huyện nghèo.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các dự án hỗ trợ sinh kế, nhà ở, đào tạo nghề, tạo việc làm cũng được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An còn tích cực đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho công tác giảm nghèo thông qua các hoạt động như vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình “Tết vì người nghèo”, “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ Tết 0 đồng”… Qua đó, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo ở Nghệ An, nhất là khu vực miền núi, đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đầu giai đoạn 2021 – 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 17,24%; đến cuối năm 2024 giảm còn 10,35%. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm còn 8,66%, đạt mục tiêu đề ra, với mức giảm bình quân 2,15%/năm.

Những kết quả đó khẳng định quyết tâm chính trị cao và cách làm phù hợp của tỉnh Nghệ An trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, lâu dài của địa phương.

