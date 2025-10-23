Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên đoàn giám sát; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt tại vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số và các huyện nghèo giảm rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, cuối năm 2021, toàn tỉnh có 66.673 hộ nghèo (chiếm 7,8%) và 56.289 hộ cận nghèo (chiếm 6,59%), riêng vùng miền núi chiếm tới 17,24%. Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo giảm còn 36.703 hộ (4,16%), hộ cận nghèo còn 47.838 hộ (5,42%), trong đó miền núi còn 10,35%. So với năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,64% (bình quân 1,21%/năm), miền núi giảm 6,89% (bình quân 2,29%/năm), đều đạt kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ước đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,13%, miền núi còn 8,66%, tương ứng mức giảm 4,64% và 8,58% so với đầu kỳ, bình quân hằng năm đạt 1,16% và 2,15%, đạt mục tiêu đề ra.

Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 28.255 hộ, chiếm 24,92%, tương ứng mức giảm 13,66% so với năm 2021, bình quân 4,55%/năm, đạt kế hoạch đề ra. Ước đến cuối năm 2025, số hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 24.126 hộ, chiếm 23,01%, giảm 15,57% so với đầu kỳ, bình quân 3,89%/năm, đạt mục tiêu giai đoạn…

Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tổng thể 7 dự án và một số tiểu dự án; trong đó, có dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các địa bàn nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các cuộc vận động, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình “Tết vì người nghèo”, Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở và huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo được tổ chức tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững diễn ra liên tục, không gián đoạn. Công tác chuyển giao nhiệm vụ, dự án từ cấp huyện về cấp tỉnh được thực hiện chặt chẽ, kèm theo hướng dẫn cụ thể, nhờ đó các hoạt động đang triển khai tại địa phương được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cả nước đang đi vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cán bộ phụ trách giảm nghèo đa phần mới tiếp cận, còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện Chương trình. Cán bộ phụ trách giảm nghèo tại xã, phường phần lớn mới được sắp xếp, bố trí nhiệm vụ mới, thiếu kinh nghiệm và kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nên chưa có thời gian để nắm bắt và phối hợp thực hiện, đặc biệt là việc nghiên cứu và nắm bắt các văn bản mới trong năm 2025…

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái đề nghị rà soát, đánh giá lại các dự án; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, nhờ sự quan tâm của HĐND tỉnh, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành rà soát lại các dự án, qua đó sẽ đề xuất các dự án phù hợp với tình hình thực tế, tránh đầu tư manh mún, dàn trải, phù hợp với quy hoạch vùng xã. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, UBND tỉnh đã rất chủ động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp đảm bảo không bị gián đoạn.

Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành cập nhật việc giải ngân nguồn vốn đến thời điểm hiện tại.

Về cơ bản các mục tiêu của Chương trình đề ra đều đạt. Qua Chương trình, đời sống người dân từng bước được nâng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện để giải ngân nguồn vốn trong những tháng cuối năm 2025. Tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp xã khi tiếp nhận Chương trình nhất là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đang dang dở. Tiếp tục đánh giá các mô hình sản xuất, sinh kế của Chương trình để tham mưu, đề xuất các mô hình có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, tăng cường lồng ghép nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Quan tâm bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ để thực hiện Chương trình tại các địa phương…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn