Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Từ ngày 06/10 đến hết đêm 07/10, ở địa bàn tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến: từ 70-150mm, riêng vùng Tây Bắc Nghệ An có nơi trên 250mm như Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Châu Bình…

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 49/BCH-CCTL đề nghị UBND các phường, xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hồi 16h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc.

Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,0-22,0N; Kinh tuyến 110,0-119,0 E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo);

Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Nghệ An thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng do bão số 10.

Đối với trên đất liền: Tiếp tục khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông do ảnh hưởng bão số 10, đảm bảo duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Đặc biệt, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Kiểm tra, rà soát phương án, đảm bảo an toàn công trình đê điều, các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Các Công ty Thủy lợi, Thủy điện vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

Khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”;

Tổ chức phân luồng, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn