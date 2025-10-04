Trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao 900 triệu đồng cho người dân xã Lam Thành khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 10.

Tại xã Lam Thành, chiếc thuyền gỗ nhỏ chở chúng tôi chòng chành giữa biển nước, mũi thuyền rẽ từng lớp sóng nâu đục cuồn cuộn bùn non; những cánh đồng lúa, cánh đồng rươi của bà con chìm giữa mênh mông nước lũ.

Hai bên, những mái nhà vẫn ngập trong nước, cây cối nghiêng ngả. Có đoạn nước cạn, thuyền mắc lại, đoàn phải lội nước, bám vào những bờ tường loang màu bùn để đẩy thuyền đi tiếp. Sau gần 20 phút di chuyển bằng thuyền, đoàn đã có mặt tại "rốn lũ" xã Lam Thành.

Đoàn di chuyển vào "rốn lũ" Lam Thành.

Trao tận tay người dân những phần quà ý nghĩa.

Chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 5, nay hộ gia đình bà Đàm Thị Thực ở xóm Hưng Lợi 2 lại bị bão số 10 cuốn bay phần mái. Bà không giấu nổi xúc động, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Văn phòng Báo Nhân Dân đã kết nối với Quỹ Khởi sự từ tâm ủng hộ gia đình 10 triệu đồng trong lúc hoạn nạn.

Trong sáng 4/10, các xóm 1, 2, 5 của xã Hưng Lợi cũ, xóm 4,7, 8, 9 và Phú Xuân (xã Châu Nhân cũ), hàng trăm hộ dân vẫn chìm trong biển nước. Nước sông Lam dâng nhanh vào rạng sáng 29/9, đã làm 1.200 hộ, 5.170 khẩu xã Lam Thành bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bà Đàm Thị Thực, ở xóm Hưng Lợi 2.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Thành Nguyễn Hữu Hà dẫn đoàn xuống trực tiếp các hộ dân đang bị cô lập chia sẻ: Trong lúc bà con xã nhà đang gặp muôn vàn khó khăn sau bão lũ, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh), Văn phòng Báo Nhân Dân tại Nghệ An không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Thay mặt bà con nhân dân xã Lam Thành trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã đồng hành, sẻ chia với bà con vùng lũ. Chính quyền địa phương cam kết sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn hỗ trợ, để góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 900 triệu đồng cho người dân xã Nghĩa Đồng khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 10.

Với những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, thông qua kết nối của Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng 2 tỷ đồng cho các xã Lam Thành, Nghĩa Đồng và xã Hợp Minh.

Trao tặng 30 triệu đồng cho hộ gia đình anh Vi Văn Hùng, ở xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 200 triệu đồng cho người dân xã Hợp Minh khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 10.

Theo ông Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) chia sẻ: Trong những ngày qua, liên tiếp các cơn bão, nhất là bão số 10 đã đổ bộ vào các tỉnh phía bắc, trong đó có Nghệ An gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản đối với bà con nhân dân. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đại diện Tập đoàn Kim Oanh, Quỹ khởi sự từ tâm sẽ trực tiếp đến các tỉnh, thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Tuyên Quang 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mỗi hành động sẻ chia không chỉ giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Người dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn.

Hỗ trợ hộ gia đình Nguyễn Văn Vinh, ở xóm Hưng Lợi 5 số tiền 10 triệu đồng.

Những món quà kịp thời đến tay người dân để sớm khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Tác giả: Thành Châu - Đình Phượng

Nguồn tin: Báo Nhân dân