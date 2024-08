Nghệ An: Chặt đứt đường dây pháo lậu xuyên quốc gia

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đối tượng nhiều lần bán pháo lậu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các tỉnh khác. Lần theo các thông tin liên quan, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trần Vĩnh An (sinh năm 2002) trú tại thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng về hành vi buôn bán hàng cấm.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng nhận định, đây là đường dây buôn bán pháo lớn liên quan địa bàn nhiều tỉnh, với thủ đoạn hoạt động tinh vi và phức tạp, đối tượng An chỉ là một mắt xích cuối trong khâu tiêu thụ. Các đối tượng thực hiện việc liên lạc, thỏa thuận giá cả… hoàn toàn qua không gian mạng, khâu vận chuyển và giao nhận hàng sẽ thông qua nhiều loại hình dịch vụ vận tải khác nhau ở các tỉnh thành trên cả nước để hạn chế sự theo dõi và tiếp cận của lực lượng chức năng. Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh, xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Sau thời gian theo dõi, nắm rõ được phương thức, thủ đoạn, xác định thời cơ, ngày 31/7/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại địa điểm hoạt động của các đối tượng ở tỉnh Tây Ninh, phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt giữ 02 đối tượng cầm đầu đường dây, gồm: Nguyễn Minh Hải (sinh năm 2002) trú tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh và Hồ Trần Xuân Nam (sinh năm 1979), trú tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; thu giữ 213kg pháo nổ các loại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận nhập lậu pháo từ Campuchia về Việt Nam, qua khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, sử dụng mạng xã hội zalo cấu kết với các đối tượng, tiêu thụ pháo trên nhiều tỉnh thành để kiếm lời. Hồ Trần Xuân Nam là đối tượng đang được hưởng án treo về tội tàng trữ hàng cấm, quá trình bắt giữ, Nam đã chống trả quyết liệt hòng tháo chạy, tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn