Bắt quả tang đối tượng buôn bán 100 kg pháo nổ trái phép

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trần Đại Sỹ (sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.