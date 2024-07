Công an Thanh Hóa phá đường dây mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Ngày 18-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Hà Nội, TP HCM và Thanh Hóa do Vũ Văn Nam (SN 1996; ngụ xã Hà Thái, huyện Hà Trung) cầm đầu.

Ổ nhóm buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia và tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Đây là vụ án được Công an tỉnh Thanh Hóa theo dõi, lập án đấu tranh. Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung phá án, bắt quả tang Nam đang vẫn chuyển 11 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất (trọng lượng 15 kg).

Mở rộng vụ án, ngày 17-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các địa phương như: Tây Ninh, Hà Nội và TP HCM lần lượt bắt giữ 4 người khác trong đường dây mua bán pháo nổ, gồm: Trần Như Giác (SN 2005); Nguyễn Thanh Thảo (SN 1983, cùng ngụ TP HCM); Nguyễn Trần Anh Kiệt (SN 1996); Huỳnh Văn Thái Quang (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).

Khám xét nơi ở của ổ nhóm này, lực lượng công an đã thu giữ thêm 210,8 kg pháo các loại.

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này khai nhận không có công ăn việc làm ổn định nên đã cấu kết với nhau để hoạt động mua bán pháo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động