Nghệ An bàn giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình trường phổ thông bán trú

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thăm bếp ăn Trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là 1 trong 2 đơn vị được Nghệ An chọn thí điểm triển khai mô hình Trường Phổ thông DTBT THPT kiểu mới. Ảnh: Hồ Lài.