Bộ GD&ĐT lên kế hoạch huy động nghệ sĩ tham gia giảng dạy

Đề xuất bổ sung thêm biên chế

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là: "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".

Tại Quyết định 2358, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu tếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng bộ về chất lượng.

Hiện cả nước đang thiếu hơn 102.000 giáo viên các cấp, trong đó chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Trong đó tập trung triển khai thực hiện Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đồng bộ các chính sách khi Luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, phục vụ hoạt động điều hành thống nhất, đồng bộ của chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cả nước đang thiếu hơn 102.000 giáo viên các cấp, trong khi khoảng 60.000 biên chế được giao vẫn chưa tuyển dụng được. Việc thiếu giáo viên diễn ra nghiêm trọng ở bậc mầm non và tiểu học, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng biên chế giáo viên được giao tại Quyết định 72 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; rà soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là triển khai thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông và thực hiện phổ cập mẫu giáo cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi.

Tăng cường thực hiện phương án điều chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; giáo viên dạy học liên trường tại các địa phương.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông; huy động đội ngũ có trình độ, kỹ năng nghề cao tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Đảm bảo chi tối thiểu 19% cho giáo dục



Quyết định nêu rõ cần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tham mưu các cấp có thẩm quyền bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để bảo đảm chi cho hoạt động giảng dạy và học tập đạt tỷ lệ tối thiểu 19% trong tổng chi thường xuyên (chưa kể chi từ nguồn thu học phí) theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tiếp tục ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo.

Đánh giá kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 và chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Tổ chức thực hiện hiệu quả chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học, các giải pháp bảo đảm chất lượng và triển khai các đề án, dự án quan trọng liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ đó nhằm hoàn thành các đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045; Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".

Chiều 22/8/2025, tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp Bộ GD&ĐT cùng các địa phương kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung biên chế đến năm 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Thủ tướng yêu cầu thực hiện nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên", đồng thời nhấn mạnh "Dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc". Chính phủ cũng dự kiến tăng ngân sách giáo dục năm 2026 lên tối thiểu 630.000 tỷ đồng, tăng hơn 134.000 tỷ đồng so với năm 2025, nhằm phục vụ cho các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

