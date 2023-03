Chiêm ngưỡng hàng chục cây bonsai cổ thụ giá cả trăm triệu đồng không bán ở Nghệ An

Hai ngày nay, khoảng sân rộng trước nhà anh Nguyễn Đại Tá (trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) được bày bố hàng chục chiếc bàn rộng. Phía trên bàn được trải những tấm thảm trắng xóa, sạch sẽ dùng để trưng bày những chậu bonsai rất đẹp mắt.

Hàng chục cây bonsai cổ thụ được trưng bày để cùng chiêm ngưỡng.

Anh Tá cho biết, đây là buổi gặp mặt thường niên của câu lạc bộ (CLB) bon sai Phú Hậu, mục đích để những người có thú vui chơi cây bonsai gặp gỡ, cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật.

Cây bonsai có tuổi đời từ 20 đến hàng trăm năm, được tạo hình rất độc đáo.

Theo kinh nghiệm của những người chơi bonsai, hàng chục cây bonsai được trưng bày nơi đây đều có tuổi đời khoảng từ 20 đến hàng trăm năm tuổi . Thân cây sần sùi, mọc nhiều u cục, hổng hoác, nhuốm màu thời gian. Được chủ nhân tạo hình rất độc đáo, bắt mắt, thu hút người xem.

Giá mỗi cây giao động từ 25 triệu đến 200 triệu đồng. Thế nhưng, những thành viên trong CLB không bán mà để chiêm ngưỡng, giao lưu.

Tác phẩm Hoàng Anh Mộc (còn gọi là duối) nguồn gốc từ khe đá, ước tính tuổi thọ trên 100 tuổi. Cây này được ông Lê Tâm (trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) mua của người đi khai thác về chăm sóc, tạo hình. Được biết, đã có người trả giá lên đến hàng trăm triệu nhưng chủ nhân không bán.

Cây sanh Nam Điền có tuổi thọ khoảng 50 năm. Thân cây to, rễ gân guộc. Được biết, cây bonsai này được trả với giá 150 triệu đồng nhưng không bán.

Cây Túc có tuổi thọ khoảng 70 năm, thân sần sùi, rể cuốn quanh thân cây. Đã có người trả cây này với giá 120 triệu đồng.

Cây bonsai được tạo hình nằm trên phiến đá. Rễ cây bám chặt vào phiến đá trông rất đẹp mắt.

Cây bonsai có hình thù như một khúc gỗ mục. Thân cây đã xuất hiện nhiều lỗ hổng theo thời gian. Cành đang thì đâm chồi nảy lộc. Chủ nhân của cây bonsai này còn tạo hình những đám cỏ quanh chậu, bên cạnh là con trâu. Chỉ cần nhìn vào, nhiều người hình dung ra một khung cảnh yên bình ở vùng quê.

Cây Sanh Hương có xuất xứ từ miền Nam. 5 năm trước, cây bonsai này được ông Hoàng Danh Tấn (trú xã Quỳnh Thạch) mua với giá 17 triệu đồng. Rễ cây được tạo hình rất độc đáo, đan xem vào nhau.

Nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng bonsai.

Anh Hồ Văn Hoàng (43 tuổi, chủ nhiệm CLB bonsai Phú Hậu) cho biết, CLB thành lập từ năm 2019, lúc đầu gồm 10 thành viên khắp các địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tính đến thời điểm hiện tại là 11 thành viên với đầy đủ các thành phần như công chức, giáo viên, doanh nghiệp, nông dân... ở nhiều độ tuổi khác nhau. Những thành viên trong CLB đều có cùng thú vui chơi cây cảnh bonsai.

"Hàng năm, chúng tôi lại tổ chức gặp mặt, giao lưu bonsai một lần để cùng nhau chiêm ngưỡng, bình luận... thỏa mãn niềm đam mê cây cảnh", anh Hoàng chia sẻ.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: toquoc.vn