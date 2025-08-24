Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ứng phó bão số 5

Bão số 5 là cơn bão mạnh, gây mưa nhiều trên diện rộng ở các địa phương thuộc miền Trung và miền Bắc. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng thấp đang hoạt động trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15km/h, nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Bão có thể di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h, hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13-14 và có thể tiếp tục mạnh thêm.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Từ đêm ngày 24-27/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Đây là cơn bão mạnh, gây mưa nhiều trên diện rộng ở các địa phương thuộc miền Trung và miền Bắc, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ngãi trở ra thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Đồng thời, lên phương án bảo đảm an toàn trường học, di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ khai giảng năm học mới. Thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT nói trên liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn