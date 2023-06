Nghệ An: 4 thí sinh vi phạm quy chế thi, 87 thí sinh vắng thi

Trao đổi với Phóng viên, Chánh văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại Nghệ An sáng nay đã hoàn thành, kỳ thi năm nay Nghệ An có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 38.948 thí sinh. Tại kỳ thi này có 87 thí sinh vắng thi, 4 thi sinh vi phạm quy chế thi do đưa điện thoại vào phòng thi (Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Hội đồng thi THPT Đặng Thai Mai và 2 thí sinh tại Hội đồng thi THPT Lê Viết Thuật).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Nghệ An không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có các sự cố bất thường khác xẩy ra. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.

Nhiều thí sinh phấn khởi sau khi bước ra khỏi phòng thi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trước kỳ thi năm nay, Nghệ An đã có những điều chỉnh riêng nhằm tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Nghệ An cho phép thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi thi. Theo đó, thí sinh có thể đổi nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ được mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online nhưng có sự phê duyệt của trường THCS nơi thí sinh học.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn