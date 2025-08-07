Giảng viên bị trường nợ tiền dạy cả chục năm, chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu giải quyết

Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi đang nợ giảng viên khoảng 6,3 tỉ đồng - Ảnh: TRẦN MAI
Chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ Online, nhiều giảng viên đang công tác tại Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi bức xúc khi nhắc đến số tiền bị trường nợ. Trong đó tiền dạy vượt giờ kéo dài từ năm 2015 và mới đây trường nợ cả lương chính thức.
Tổng các khoản trường nợ giảng viên khoảng 6,3 tỉ đồng
Theo thống kê của nhà trường, tổng số tiền nợ lương, tiền dạy vượt giờ… đến nay khoảng 6,3 tỉ đồng. Trong đó khoản nợ dạy vượt giờ của trường với một số giảng viên kéo dài từ năm 2015 đến nay vẫn chưa chi trả.
Có trường hợp giảng viên bị nợ hơn 140 triệu đồng, phần lớn là tiền vượt giờ đã tích lũy qua nhiều năm giảng dạy.
Một giảng viên chia sẻ: "Hồi đó lương chỉ khoảng 2,2 triệu đồng/tháng, không đủ sống, tôi phải đăng ký dạy vượt giờ để có thêm thu nhập nuôi gia đình. Ai ngờ dạy rồi nhưng đến nay trường vẫn nợ".
Các giảng viên bất đắc dĩ trở thành "chủ nợ" cho biết dạy nghề không giống với giảng dạy lý thuyết đơn thuần. Họ phải thực hành nhiều giờ với máy móc, thiết bị nặng, nhiều rủi ro về điện, cơ khí, hàn cắt…
"Vất vả thế nào cũng chịu, chỉ mong trường chi trả tiền chính đáng của mình. Chúng tôi gắn bó với trường, nhưng cần tiền để nuôi gia đình mà", một giảng viên bày tỏ.
Thực tế năm 2022 tập thể giảng viên đã gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ). Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo nhà trường thanh toán tiền dạy vượt giờ từ năm 2015 đến 2021, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Càng buồn hơn khi giảng viên ở các đơn vị khác đến thỉnh giảng được thanh toán đủ, còn giảng viên cơ hữu công tác tại trường, chịu trách nhiệm giảng dạy chính, quản lý sinh viên lại bị nợ.
Giảng viên mong nhà trường chi trả tiền chính đáng của mình để chăm lo cho gia đình và an tâm giảng dạy - Ảnh: TRẦN MAI
Tự chủ tài chính, nguồn thu bấp bênh, trường "nghẽn" chi trả
Theo Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, từ năm 2023 nhà trường chuyển sang tự chủ tài chính hoàn toàn. Tuy nhiên điều này đã đẩy trường vào thế khó khi nguồn thu chủ yếu là học phí giảm mạnh do khó tuyển sinh.
Mỗi năm trường được giao chỉ tiêu tuyển 950 học viên, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 80% kế hoạch. Điều này ảnh hưởng lớn đến nguồn thu, trong khi chi phí lương và hoạt động hằng tháng là hơn 1,4 tỉ đồng.
Trường hiện có 117 viên chức, người lao động. Tuy nhiên đến cuối tháng 7, trường mới chỉ trả được khoảng 50% lương tháng 6, còn lương tháng 7 chưa có, các khoản công tác phí, điện thoại cũng chưa được chi trả.
Riêng khoản nợ dạy vượt giờ năm 2024 đã phát sinh hơn 1,3 tỉ đồng. Còn khoản nợ từ giai đoạn 2015-2018 là hơn 936 triệu đồng, vẫn chưa có nguồn để thanh toán.
Tiếp nhận việc trường nợ giảng viên các khoản kéo dài cả chục năm, ông Nguyễn Hoàng Giang, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có chỉ đạo, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát toàn bộ thực trạng tài chính, tình hình nợ lương của trường, đề xuất phương án xử lý. Hạn chót báo cáo là ngày 10-8.
Ông Võ Đình Tá, hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, cho biết ngày 4-8 nhà trường đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để báo cáo tình hình và kiến nghị các hướng tháo gỡ.
"Hướng đề xuất đã có, hiện chờ sở báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, khi nào chính thức tháo gỡ sẽ thông báo đến giảng viên", ông Tá nói.
Một số giảng viên nói: "Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong được chi trả công sức đã bỏ ra. Việc bị nợ lương, nợ phụ, nợ tiền dạy vượt giờ kéo dài suốt nhiều năm đã ảnh hưởng đời sống và niềm tin của giảng viên".
Tác giả: Trần Mai
Nguồn tin: tuoitre.vn