Chấn thương lại đeo bám Công Phượng

Sau khi lỡ hẹn ngôi vô địch hạng Nhất 2024/25 và từ chối suất đặc cách lên chơi V-League 2025/26, CLB Đồng Nai (tên cũ Bình Phước) tích cực tăng cường lực lượng, tập luyện và giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới dự kiến lăn bóng vào ngày 19-9.

Ở trận gặp Becamex TP.HCM hôm 6-8, Đồng Nai chơi khá tốt và hòa 2-2 trước đại diện V-League nhờ cú đúp của Hồ Thanh Minh. Trận đấu chỉ diễn ra khoảng 60 phút trước khi phải khép lại do thời tiết bất lợi.

Công Phượng lại chấn thương, trước thềm mùa giải 2025/26

Đáng chú ý, trận này tiền đạo chủ lực của Đồng Nai - Nguyễn Công Phượng không thể ra sân do chấn thương. Anh tập hồi phục bên ngoài đường piste và theo dõi đồng đội thi đấu.

Thông tin từ ban huấn luyện CLB Đồng Nai, Công Phượng phải nghỉ ít nhất một tuần. Điều này đồng nghĩa tiền đạo quê Nghệ An tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu với CLB Gia Định tại TP.HCM vào ngày 9-8.

Thời gian qua, Công Phượng liên tục chấn thương. Anh thi đấu ngắt quãng ở giải hạng Nhất mùa trước.

Cũng bởi chấn thương mà Công Phượng không thể lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung hồi tháng 3. Tới đợt hội quân tháng 6, anh góp mặt vài buổi tập nhưng do chấn thương gan bàn chân tái phát nên buộc phải trở lại CLB, không thể tham gia trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đầu tháng 10 tới, tuyển Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho hai lượt trận kế tiếp gặp Nepal (ngày 9-10 và 14-10). Cơ hội lên tuyển của Công Phượng bỏ ngỏ, tùy thuộc tình trạng sức khỏe và phong độ của anh thời gian tới.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn