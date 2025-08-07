Nghệ An: Thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Nghệ An cần bổ sung gần 5.000 biên chế giáo viên cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo. Ảnh: Đ.B.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, dù địa phương đã có nhiều nỗ lực đầu tư cho giáo dục, toàn tỉnh hiện vẫn còn thiếu gần 5.000 giáo viên cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo. Việc thiếu hụt giáo viên ở địa phương này chủ yếu do yêu cầu tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học và THCS, cùng với đó do số lớp tăng ở bậc THPT, GDTX và GDNN, dẫn đến áp lực lớn về biên chế giáo viên.

Trước thực trạng thiếu giáo viên cho năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh này đề nghị bổ sung kịp thời giáo viên để đảm bảo bố trí giảng dạy. Đơn cử như, Trường THCS Hiến Sơn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh này về việc cần bổ sung 13 giáo viên để đảm bảo bố trí giảng dạy tại các môn như Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn... Đáng chú ý, đến nay nhà trường vẫn chưa có giáo viên dạy môn Tin học, một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới, điều này phần nào ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Dần - Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Sơn (huyện Đô Lương cũ) cho biết, sau đợt kết thúc biệt phái theo kế hoạch, nhà trường có 12 giáo viên đã được điều động về đơn vị cũ. Trong khi đó, năm học sắp đến, trường dự kiến duy trì 16 lớp, cần bổ sung 13 giáo viên để đảm bảo bố trí giảng dạy. “Năm học mới cũng sắp cận kề, nếu không sớm được bổ sung kịp thời, việc tổ chức dạy học sẽ lâm vào khủng hoảng, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh”- ông Dần thông tin.

Không riêng Trường THCS Hiến Sơn, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hữu Khuông, xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương cũ) cũng rơi vào tình cảnh thiếu giáo viên nghiêm trọng cho năm học mới.

Theo thầy giáo Lê Tuyên Huấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hữu Khuông, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, ổn định tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa qua trường đã đề nghị Sở bổ sung biên chế hoặc phân bổ giáo viên tăng cường từ nguồn điều tiết chung của ngành hoặc tuyển dụng mới để bổ sung giáo viên, nhân viên cho nhà trường, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025-2026 cũng như những năm tiếp theo.

Trước thực trạng nhiều trường học trên địa bàn đang thiếu giáo viên, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, việc này Sở cũng đã đề nghị tỉnh, trước mắt, trong tháng 7,8/2025 tuyển dụng hết số biên chế được giao để bố trí vào các cơ sở giáo dục còn thiếu trầm trọng; sau đó tiếp tục rà soát điều động lại các giáo viên biệt phái mà chưa hết thời gian biệt phái (do chuyển trả từ 1/7/2025) trở lại đơn vị công tác trước đây.

“Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, các văn bản quy định có liên quan và tình hình thực tế của địa phương, để xem xét phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành giáo dục, kịp thời chuẩn bị cho năm học mới từ 15/8/2025; thống nhất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng, biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục không cùng địa bàn xã.

Đồng thời, điều tiết cân đối biên chế và giáo viên giữa các cấp học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả hoạt động có chất lượng, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực trong toàn ngành” - ông Thành nói.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn