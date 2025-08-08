Chủ mưu vụ 111 người đòi nợ kiểu 'xã hội đen' xin giảm án bất thành

Sáng 8/7, sau nhiều ngày xét xử trong Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, TAND Tối cao tại TP HCM tuyên án phúc thẩm đối với 111 bị cáo thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đây là đường dây chuyên đòi nợ thuê kiểu "xã hội đen" đối với 172.629 người vay ngân hàng hoặc công ty tài chính, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng, gây hoang mang dư luận hai năm trước.

Phiên tòa phúc thẩm được xét xử trong trại tạm giam, diễn ra trong nhiều ngày qua. Ảnh: Hoàng Nam

Theo HĐXX, tại phiên phúc thẩm xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến nhân thân các bị cáo, cùng việc họ đã nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài nhiều năm, số tiền chiếm đoạt rất lớn.

Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng bị xác định là người cầm đầu đường dây. Hai bị cáo này đã thành lập Công ty Pháp Việt, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, lập các trưởng phòng, trưởng nhóm để thu hồi nợ theo cách thức bất chấp pháp luật, miễn sao đạt được lợi nhuận cao nhất.

Trong thời gian từ 1/1/2021 đến 14/2/2023, dù biết dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm, Châu và Hùng vẫn ký hợp đồng với 7 ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa tư vấn pháp lý, nhưng thực chất là để đòi nợ thuê. Phía đối tác đồng ý trả cho Công ty Pháp Việt 18-50% trên tổng số tiền thu hồi được, tùy theo thời gian nợ xấu.

Để triển khai hoạt động, Châu và Hùng tổ chức bộ máy gồm 20 trưởng nhóm, 579 nhân viên. Các nhóm này được huấn luyện chuyên nghiệp, sử dụng ba cấp độ đe dọa như: chửi mắng, dọa giết người thân, gửi vòng hoa tang, bình ga, xăng đến nhà người vay để uy hiếp tinh thần.

Tổng cộng, đường dây này đã tác động đến 172.629 người vay và cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức tín dụng đã trả phí dịch vụ hơn 168 tỷ đồng. Khoảng 72 tỷ đồng được dùng trả lương cho nhân viên. Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng 12 tỷ.

Trần Văn Châu tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Nam

Theo tòa, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của hàng chục nghìn người dân. Trong bối cảnh cả nước xuất hiện nhiều nhóm trá hình công ty đòi nợ thuê, vụ án càng đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Tại phiên phúc thẩm, dù hai bị cáo chủ mưu tự nguyện nộp 500 triệu đồng mỗi người để khắc phục hậu quả, nhưng HĐXX nhận định số tiền này quá nhỏ so với khoản thu lợi bất chính. Vai trò của hai người trong vụ án là chủ đạo, đã lôi kéo hơn 100 người khác phạm tội.

Vì vậy, tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm: Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 22 bị cáo khác lĩnh từ 2 năm tù treo đến 13 năm tù. Một số trưởng nhóm có vai trò giúp sức bị tăng án theo kháng nghị của VKS.

4 bị cáo nữ có con nhỏ, vai trò hạn chế, được tuyên án treo để có điều kiện chăm sóc con, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, 43 bị cáo bị đình chỉ xét xử phúc thẩm do rút kháng cáo hoặc VKS rút kháng nghị; 44 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Trần Văn Châu (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng phạm tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Nam An

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Châu phải nộp lại 15 tỷ đồng, Hùng 12 tỷ.

Sau bản án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc đề nghị xem xét lại số tiền bị cho là thu lợi bất chính. VKS cũng kháng nghị tăng hình phạt với 49 người trong số này.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: vnexpress.net