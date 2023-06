Đề thi môn Toán vào lớp 10 Nghệ An có tính phân hóa rõ ràng

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 38948. Số thí sinh vắng thi: 87. Có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi. Lý do: đưa điện thoại vào phòng thi (Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1, hội đồng thi THPT Đặng Thai Mai và 2 thí sinh tại Hội đồng thi THPT Lê Viết Thuật). Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.