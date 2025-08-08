Lũ 'xóa sổ' trường học biên giới, hiệu trưởng đau quặn lòng

Khung cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, Nghệ An tan hoang sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Hơn nửa tháng trôi qua kể từ đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha), phóng viên Tuổi Trẻ Online trở lại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An - một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất khi các đoàn xe cứu trợ vẫn đang tiếp tục hướng về đồng bào vùng thiên tai.

Những ngày này, trong khi nhiều nơi trên cả nước học sinh đang chuẩn bị cho năm học mới thì có một nơi lũ đã cuốn trôi hết sách vở, đồng phục học sinh, cả ngôi trường đang chìm trong bùn đất.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 thuộc xã biên giới Mỹ Lý - nơi điều kiện tự nhiên, kinh tế và cơ sở hạ tầng còn vô cùng khó khăn.

Cơ sở chính của trường nằm ở bản Xằng Trên, cách trung tâm xã gần 10km và cách trung tâm huyện hơn 75km.

Sau lũ, tuyến đường bộ từ trung tâm xã tới trường bị hư hỏng nặng, không thể đi bộ hay xe máy. Cách đến trường duy nhất chạy thuyền ngược dòng Nậm Nơn chảy xiết hơn một giờ đồng hồ.

Toàn trường có 12 lớp với 202 học sinh, trong đó có 3 lớp ghép. Ngoài ra trường còn có 6 điểm bản rải rác dọc biên giới Việt - Lào, điều kiện đi lại rất vất vả, nhiều nơi giáo viên phải đi bộ.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, Nghệ An trong một giờ ra chơi trước khi có mưa lũ - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Điểm trường chính nằm bên dòng Nậm Nơn là nơi gieo mầm con chữ cho các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số xã Mỹ Lý. Thế nhưng chỉ sau một đêm cơn lũ đi qua, dãy nhà nội trú, khu bếp ăn, vệ sinh, sân chơi, khu nhà hiệu bộ của giáo viên… bị cuốn trôi.

Thầy Trần Sỹ Hà - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ nhiều thầy cô đã gắn bó với bản làng hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy.

"Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22-7 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Mấy ngày sau, nhìn lại chỉ thấy bùn vùi lấp dường như tất cả, và những khoảng trống trơ trọi, đau đến quặn lòng", thầy Hà xót xa nói.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, trước mắt toàn bộ học sinh ở điểm trường chính sẽ được chuyển về điểm lẻ học trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

Sau lũ, tuyến đường bộ từ trung tâm xã tới trường bị hư hỏng nặng, không thể đi bộ hay xe máy. Cách đến trường duy nhất là chạy thuyền ngược dòng Nậm Nơn chảy xiết hơn một giờ đồng hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

Điểm trường chính Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 có 12 lớp với 202 học sinh, trong đó có 3 lớp ghép. Ngoài ra trường còn có 6 điểm bản rải rác dọc biên giới Việt - Lào, điều kiện đi lại rất vất vả, nhiều nơi giáo viên phải đi bộ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đợt mưa lũ lịch sử đã cuốn một lượng bùn đất lớn làm vùi lấp trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Thầy Trần Sỹ Hà - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ nhiều thầy cô đã gắn bó với bản làng hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau một đêm cơn lũ đi qua, dãy nhà nội trú, khu bếp ăn, vệ sinh, sân chơi, khu nhà hiệu bộ của giáo viên… bị cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Phòng hiệu trưởng cũng bị bùn đất lấp kín - Ảnh: DOÃN HÒA

Một khúc gỗ lớn bị lũ cuốn phá cửa kính mắc kẹt ở giữa tầng 2 của trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, trước mắt toàn bộ học sinh ở điểm trường chính sẽ được chuyển về điểm lẻ học trong thời gian chờ xây trường mới - Ảnh: DOÃN HÒA

Các lực lượng quân đội, công an cùng phụ huynh dọn dẹp bùn đất, rác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn