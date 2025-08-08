3 người thoát chết nhờ mở lối thoát hiểm thứ 2 trên ban công

Khoảng 2h11 ngày 8/8, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà 2 tầng trong hẻm 920, đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm này cửa chính của căn nhà khóa trong, bên trong nhà có 3 người mắc kẹt hô hoán cầu cứu.

Các lực lượng tiếp cận căn nhà để chữa cháy.

Do cửa khóa trong nên các tổ công tác phải phá cửa để vào sâu trong hiện trường.

Phát hiện đám cháy, người dân huy động bình chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên cửa khóa trong nên người dân không thể tiếp cận.

Ba người hoảng hốt kêu cứu trên ban công gồm bà V.T.M. (SN 1970), ông C.Q.T. (SN 1969, chồng bà M.) và C.V.A. (SN 1990, con bà M.). Không thể phá cửa nên người dân hướng dẫn gia đình bà M. trèo qua lối thoát hiểm khẩn cấp trên ban công tầng 2 qua nhà hàng xóm, thoát nạn.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, KV 12 và KV 15, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 24 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Để tiếp cận đám cháy, tổ chữa cháy phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt khóa cửa chính để vào sâu bên trong. Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường khu vực cháy là sân trước của căn nhà có diện tích 28m2 nơi chủ nhà dùng để dựng các phương tiện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhờ chủ nhà đã mở lối thoát hiểm thứ 2. Qua khám nghiệm 2 xe máy và 4 xe đạp cùng một số vật dụng sinh hoạt của gia đình bị cháy.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn