Vùng lũ Nghệ An ngổn ngang nỗi lo trước thềm năm học mới

Hình ảnh trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ an) trước và sau khi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Mất sạch chỉ sau một đêm

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mỹ Lý 2 là một trong hai ngôi trường tại tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua. Nằm bên dòng Nậm Nơn, trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 từng là ngôi trường đẹp, nơi gieo mầm con chữ cho các em nhỏ người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mỹ Lý.

Chỉ sau một đêm cơn lũ đi qua, dãy nhà nội trú, khu bếp ăn, khu vệ sinh, sân chơi, khu nhà hiệu bộ của giáo viên… bị cuốn trôi và vùi lấp. Dãy lớp học 2 tầng đã bị bùn đất vùi lấp tầng 1, tường, dầm nứt gãy, nguy cơ cao bị đổ sập.

Theo thầy Trần Sĩ Hà, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, ước tính có khoảng 15 nghìn m3 bùn đất đã vùi lấp ngôi trường. Để dọn được số lượng bùn đất trên phải mất rất nhiều thời gian.

"Nước lũ dâng quá nhanh trong đêm 22/7/2025 đã nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

Thầy Trần Sĩ Hà, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, đứng trước dãy nhà hiệu bộ đã bị tàn phá bởi cơn lũ

Chúng tôi đã kê cao các thiết bị quan trọng nhưng sức nước quá mạnh đã cuối trôi tất cả. Trở lại trường chỉ thấy bùn vùi lấp. Trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn để có thể đón các em trở lại lớp khi năm học mới cận kề", thầy Hà chia sẻ thêm.

Chúng tôi đang tính đến phương án thành lập tổ công tác đến các bản vận động học sinh đến trường bán trú sớm. Trước mắt có thể đưa các em đến trường bằng thuyền. Đây là giải pháp tình thế khi cầu đã bị sập và không còn cách nào khác. Ngày khai giảng đang đến gần và phải làm mọi cách để đưa các em ở những bản đang bị cô lập đến trường. Lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân nhưng không thể để cuốn trôi ước mơ đến trường của các em”. Bà Lô Thị Chi, Chủ tịch Hội LHPN xã Lượng Minh

Những ngày qua, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, hàng chục giáo viên cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác vẫn tích cực dọn bùn đất để khôi phục hoạt động tại trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2.

Sau nhiều ngày dọn dẹp, sáng ngày 5/8, nhiều sách vở, đồ dùng học tập, máy tính… bị vùi sâu đã được lôi lên từ đống bùn đất và tất cả không thể sử dụng được.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết, năm học mới đã đến gần, Sở GD-ĐT tỉnh trước mắt đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa cũng như xây mới một số hạng mục công trình cơ bản của một số trường đã bị trôi, lấp do mưa lũ, trong đó có Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2.

Thầy Trần Sĩ Hà cho biết thêm, nhà trường đang dự kiến tổ chức khai giảng ở nhà văn hóa của bản. Sau đó học sinh sẽ được chia ra học ở nhà văn hoá các bản. ngày 5/8 vừa qua, cơ quan quản lí đã đến khảo sát địa điểm để xây trường ở nơi mới.

Sách vở, đồ dùng học tập và nhiều thiết bị của nhà trường sau khi được bới lên từ bùn đất

Không để lũ cuốn trôi giấc mơ con trẻ

Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ) cũng bị thiệt hại nặng nề. Nước lũ rút đi, để lại khối lượng bùn đất khủng khiếp. Nhiều lớp học, nhà bán trú, nhà ăn, sân trường phủ bùn dày đến nửa mét. Một số phòng bị nứt toác, mái tôn bị bật, cánh cửa bị hỏng.

Mấy ngày qua, lực lượng hỗ trợ và giáo viên nhà trường vẫn đang cố gắng dọn dẹp bùn đất nhưng số lượng quá lớn.

"Trường tan hoang, việc chuẩn bị bán trú cho 150 học sinh người dân tộc thiểu số của trường rất khó khăn vì các em đã mất toàn bộ tư trang sinh hoạt như chăn, chiếu, màn… trong khi năm học sắp đến. Học sinh vùng cao đi lại đã gian khổ, giờ nếu không có bán trú, các em có nguy cơ bỏ học rất cao", thầy Trần Gia Thảo, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2, lo lắng.

Sau hơn 1 tuần cơn lũ đi qua, Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ) đang cố gắng dọn dẹp nhưng công việc phía trước vẫn ngổn ngang. Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã cử hàng chục giáo viên vượt quãng đường hơn 200 km đến Mường Típ để tham gia dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ các nhà trường nhưng phải mất nhiều ngày nữa công việc mới có thể hoàn thành.

Sách vở, đồ dùng học tập và nhiều thiết bị của nhà trường sau khi được bới lên từ bùn đất

Trường PTDTBT THCS Lượng Minh và trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh) dù không bị ảnh hưởng của lũ nhưng lãnh đạo nhà trường cũng đang vô cùng lo lắng. Thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Lương Minh, cho biết, nhà trường đang triển khai mô hình bán trú.

Trong năm học 2025 - 2026, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 thuộc các bản: Minh Phương, Bản Côi, Xốp Mạt, Bản Lạ, Cà Moong và Xốp Cháo sẽ tập trung về điểm trường Minh Tiến để học tập và sinh hoạt bán trú. Tổng số học sinh thuộc diện này là 240 em.

"Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi cầu Xốp Mạt - cây cầu duy nhất nối liền khu dân cư với điểm trường Minh Tiến. Sự cố này đã gây ra nhiều khó khăn cho việc đi lại của giáo viên, học sinh và người dân địa phương, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng lại cầu Xốp Mạt", thầy Thanh nói.

Nghệ An: 52 trường học bị ảnh hưởng bởi bão Wipha Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, trong đợt lũ vừa qua đã có 52 trường học trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó có 18 trường bị ngập sâu và hư hỏng nặng, 22 trường bị ngập nước và 12 trường chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha).

Tác giả: Nguyễn Cảnh Dũng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn