Hot mom 33 tuổi Hàn Quốc gây tranh cãi vì 'hở bạo'

Ngày 7/8, Hong Young Gi hút hơn 15.000 lượt tương tác khi chia sẻ loạt ảnh check-in trong chuyến đi đến thành phố Nice (Pháp). Điều gây chú ý nhất là bộ trang phục của Hong, khi cô diện chiếc áo với thiết kế cắt xẻ, khoe trọn phần lưng và hở bạo phía trước.
Nhiều dân mạng Hàn tỏ ra thích thú với hình ảnh gợi cảm, táo bạo của hot mom sinh năm 1992. Tuy nhiên, số khác cho rằng trang phục này quá hở hang, không phù hợp dạo phố dù là ở nước ngoài. Loạt hình ảnh cũng trở thành một trong những bài đăng có lượng tương tác lớn nhất trên trang Instagram của Hong.
Hong Young Gi được xem là một trong những hot mom nổi tiếng nhất xứ Hàn, thuộc dàn "ulzzang" (người có vẻ ngoài đẹp, phong cách thời thượng) đời đầu xứ củ sâm. Cô được biết tới vào năm 2009 sau khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách "Ulzzang Generation". Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và hiện điều hành một trung tâm mua sắm trực tuyến.
Cô kết hôn năm 2012 với Lee Se Young (sinh năm 1995), cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang và là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, Lee Jae Won, năm 2013 và có thêm một cậu con trai vào năm 2015.
Dù đã 2 lần sinh nở, Hong gây ấn tượng khi vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Với chiều cao 1,46 m cùng gương mặt bầu bĩnh, người mẹ hai con thường xuyên được khen trẻ hơn tuổi thật.
Năm 2022, Hong khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện được một số học sinh cấp 2 tại Mỹ xin số điện thoại làm quen vì nghĩ cô tầm tuổi mình. Trong loạt ảnh cùng bạn đến khu vui chơi Universal Studios tại Mỹ, cô diện áo sơ mi và chân váy lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh Hàn Quốc cùng áo khoác. "Tôi sẽ không cho họ biết tuổi thật của mình đâu", Hong viết dưới bài đăng.
Hot mom sinh năm 1992 thường trang điểm nhẹ nhàng, diện đồ phong cách nữ tính để tận dụng lợi thế vẻ ngoài. Tuy nhiên đôi khi tham dự sự kiện hoặc trong các chuyến du lịch, cô cũng hay xuất hiện với những set đồ gợi cảm, sang trọng.
Nhờ việc kinh doanh thành công, Hong có cuộc sống sang chảnh, viên mãn bên chồng và hai con. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh trong các chuyến du lịch đến nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới.
Bên cạnh đó, Hong vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội với hơn 1,1 triệu người theo dõi Instagram, là khách mời quen mặt của nhiều sự kiện. Cô cũng ảnh hưởng đến phong cách thời trang, làm đẹp của nhiều bạn trẻ Hàn Quốc khi thường dẫn đầu các xu hướng ăn mặc, chia sẻ mẹo trang điểm.
Tác giả: Mai An
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn