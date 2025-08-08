Mô tô phân khối lớn va chạm liên hoàn với 2 ô tô, người đàn ông nước ngoài tử vong

Chiếc mô tô phân khối lớn tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: D.A.

Khoảng 4h30 ngày 8-8, vụ tông xe liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, một nam giới người nước ngoài lái mô tô phân khối lớn biển số 60A6-21XX đi trên cầu Nhật Tân (hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài).

Khi đi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58, mô tô này xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 34C-224.XX đi phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm, tài xế mô tô tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 30H-084.XX đi phía sau.

Vụ tai nạn làm tài xế mô tô tử vong tại chỗ. Chiếc xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

Sau khi sự việc xảy ra, đội địa bàn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều tra vụ tai nạn.

Sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ kéo dài từ vụ tai nạn tới trước trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ.

Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ