Họp Ban Chỉ đạo và Đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình triển khai sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 đối với việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Theo đó, có 03 doanh nghiệp chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An: Công ty đã hoàn tất việc bán cổ phần và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 14/4/2022 với tên đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An. Đến nay, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá (do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng ban, đồng thời là Cơ quan thường trực trong công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp) chưa thực hiện xong công tác quyết toán cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An.

Đối với Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An, đến nay vẫn chưa thực hiện được công tác cổ phần hóa do vướng mắc liên quan đến tài sản gắn liền với đất của Công ty tại vườn cam xã Nghi Ân, Thành phố Vinh (nay là phường Vinh Phú). UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vướng mắc liên quan đến tài sản vườn cam gắn liền với đất tại xã Nghi Ân (nay là phường Vinh Phú); chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An) tiếp tục hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An trong công tác cổ phần hoá doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An đến nay vẫn chưa thực hiện được công tác cổ phần hóa do vướng mắc trong công tác bàn giao tài sản hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm về Công ty quản lý để Công ty thực hiện đúng chức năng chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 7418/UBND-CN ngày 29/8/2024 giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì giải quyết các vướng mắc để bàn giao tài sản hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng đã báo cáo việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước. Theo đó, hiện còn 05 doanh nghiệp chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, gồm: Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông thuỷ bộ Nghệ An, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Thành phố Vinh, Công ty Cổ phần In báo Nghệ An; Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Cùng với đó, hiện chưa chuyển 02 đơn vị sự nghiệp thành Công ty Cổ phần, đó là Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An (trực thuộc Sở Giao thông vận tải, nay là Sở Xây dựng) và Ban quản lý đô thị Thị xã Cửa Lò (trực thuộc UBND Thị xã Cửa Lò, nay là phường Cửa Lò).

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, việc chuyển nhượng vốn và việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành Công ty Cổ phần.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoàn thành công tác quyết toán, thoái vốn trong năm 2025; tập trung chỉ đạo các Công ty, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát khó khăn vướng mắc, có giải pháp lộ trình tháo gỡ cụ thể đối với từng đơn vị để báo cáo Ban Chỉ đạo, trình UBND tỉnh và Trung ương xử lý.

