Cậu học trò từ “vựa ve chai” đến Olympic Tin học quốc tế

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10 chuyên Tin trường THPT Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), vẫn giữ niềm đam mê tin học, có năng khiếu lập trình và đã đạt nhiều giải thưởng trong nước lẫn khu vực. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ cậu học trò sinh ra và lớn lên trong “vựa ve chai” nay đây mai đó cùng cha mẹ, em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10 chuyên Tin Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 vừa diễn ra tại Bolivia.

Cậu học trò không màng học thêm

Trong “vựa ve chai” không bảng hiệu ngay mặt đường liên thôn Tân Hiệp (xã Tân Hội, Lâm Đồng), căn nhà tôn cũ kỹ như bừng sáng bởi hàng loạt bằng khen, giấy khen, huy hiệu tặng cho em Đặng Huy Hậu, được treo ngay ngắn trong phòng khách.

Đó là những thành quả của cậu học trò nghèo có được từ những năm học Tiểu học đến nay. Vừa bổ sung thêm Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học quốc tế 2025 vào "bộ sưu tập” của mình, Hậu tranh thủ nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương, mẹ của Hậu, kể lại ngay từ lúc xuất phát dự thi quốc tế, hai mẹ con không đặt nặng thành tích mà xem như là cơ hội để Hậu học hỏi thêm kinh nghiệm.

Vậy nên, khi đoạt Huy chương Bạc, Hậu rất vui vì gần như đã có đủ bộ sưu tập huy chương từ cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Em sinh ra và lớn lên khi cha mẹ vừa đặt chân đến mảnh đất Tân Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũ) - năm 2008. Đến nay, Hậu đã có gần 17 năm theo cha mẹ liên tục đổi chỗ thuê nhà để làm nơi thu mua ve chai, phế liệu.

Thông qua nghề nghiệp "đặc thù" của cha mẹ, em có cơ hội đến gần hơn với môn Tin học và dần có tình yêu, niềm đam mê ở môn học này.

Anh Đặng Văn Bằng, bố của Hậu cho biết, khi em mới vào lớp 1, trong một lần gia đình thu mua một chiếc laptop cũ còn sử dụng được nên đã đưa cho Hậu. Từ đó, em đã say mê máy tính và bộc lộ năng khiếu Tin học ngay khi mới học lớp 3 trường làng.

“Tuy chúng tôi không cho cháu đi học thêm nhưng sẵn sàng đầu tư máy tính, thiết bị để Hậu phục vụ việc học,” anh Bằng nói.

Ngay từ khi học Tiểu học, Trung học cơ sở tại địa phương, do cha mẹ bận đi thu mua phế liệu nên Hậu tự đi học ở trường gần nhà. Dù không đi học thêm nhưng hầu hết các môn em có kết quả khá đồng đều, không thua kém bạn cùng trang lứa. Từ khi đỗ thủ khoa vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long trên thành phố Đà Lạt (cũ), Hậu ở lại ký túc xá của trường và hằng tuần em tự đi xe buýt về thăm nhà.

“Ngay từ nhỏ, tôi cũng không kèm cặp hay đặt nặng cho cháu đi học thêm môn này, môn kia và cũng để cho cháu tự chọn, tự quyết định phù hợp với đam mê, sở trường của mình,” chị Phương chia sẻ.

Ngôi sao Tin học của địa phương

Do hoàn cảnh gia đình em Hậu còn khó khăn nên từ khi phát hiện có năng khiếu, đam mê với Tin học và lập trình, các thầy cô giáo tạo điều kiện để Hậu tham gia đội tuyển học sinh giỏi, bồi dưỡng nâng cao dự thi Tin học từ cấp huyện đến toàn quốc.

Đặc biệt, từ năm lớp 6, em Đặng Huy Hậu đã được thầy Nguyễn Ngọc Tuấn (Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long) dạy online miễn phí. Qua đó giúp em gặt hái nhiều thành công trong các cuộc thi trong nước và khu vực.

Theo thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, Hậu là cậu học trò thông minh và tư duy đặc biệt hiếm thấy. Minh chứng là với những bài toán ở kỳ thi cấp khu vực và quốc tế, có học sinh viết cả trăm dòng lệnh vẫn không được điểm nào, trong khi Hậu đạt điểm tối đa nhờ tư duy rất đặc biệt và đã đạt những thành tích ấn tượng.

Có thể liệt kê các thành tích cao của Hậu như: Giải Nhất bảng B tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 (lớp 8), giải Nhất bảng C2 Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (lớp 9), giải Nhất bảng C1 Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2025 (lớp 10), giải Nhất Olympic Tin học khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025.

Đặc biệt, năm 2025, Hậu còn lập kỳ tích khi đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học trong kỳ thi vốn dành cho học sinh lớp 12 khi em mới chỉ học lớp 10.

Trước đó, em từng gây tiếng vang khi giành Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á 2025, đạt điểm tuyệt đối 100/100 ở một trong ba bài thi nhờ cách giải đầy sáng tạo.

Đáng tự hào hơn, tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2025 diễn ra tại Bolivia ngày 27/7 đến 3/8 vừa qua, Hậu là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển quốc gia và là học sinh lớp 10 hiếm hoi của Việt Nam từng đoạt huy chương ở sân chơi đỉnh cao này.

Với thành tích Huy chương Bạc, Đặng Huy Hậu cũng xếp hạng 54 trong tổng số 334 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, thành tích của em Đặng Huy Hậu không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế mà còn là niềm tự hào lớn của ngành Giáo dục tỉnh.

Qua đó minh chứng cho sự đồng hành tận tâm của đội ngũ giáo viên để bồi dưỡng cho các nhân tài nhỏ tuổi của địa phương ngay từ khi còn trên ghế nhà trường./.

Tác giả: Nguyễn Dũng

Nguồn tin: vietnamplus.vn