Đội vô địch V-League 2025/2026 nhận bao nhiêu tiền thưởng?

V-League 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15/8/2025 với trận đấu khai màn là cuộc đọ sức giữa CLB CAHN và Thể Công Viettel diễn ra lúc 19h15 ngày 15/8 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Giải sẽ diễn ra trong 26 vòng đấu với 182 trận đấu giữa 14 CLB chuyên nghiệp. Danh sách CLB tham dự gồm: CLB TP.HCM (đổi tên từ CLB Bình Dương), CLB Công an TP.HCM (đổi tên từ CLB TP.HCM), CLB Thanh Hóa, Hà Nội FC, CLB Hải Phòng, CLB HAGL, CLB Hà Tĩnh, CLB Ninh Bình, CLB PVF-CAND, CLB Đà Nẵng, CLB SLNA, CLB Nam Định và CLB Thể Công Viettel.

Mùa giải 2025/2026 sẽ chứng kiến nhiều trận derby hấp dẫn, gia tăng sức hút, cảm xúc cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, mùa giải năm nay có thêm 2 suất xuống hạng, đồng nghĩa sẽ có tính cạnh tranh cao hơn ở mọi vị trí trên BXH. Đáng chú ý, V-League 2025/2026 sẽ có 2 suất vào vòng sơ loại AFC (thay vì 1 suất trực tiếp như mùa trước).

Tổng giá trị giải thưởng cho ba đội đứng đầu V-League 2025/2026 là 9,5 tỷ đồng. Cụ thể, CLB Vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng, tiền thưởng 5 tỷ đồng; CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc, tiền thưởng 3 tỷ đồng; CLB giải Ba nhận Huy chương đồng, tiền thưởng 1,5 tỷ đồng.

