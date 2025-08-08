V-League 2025/2026 được trang bị thêm xe VAR, có nhiều điểm mới đáng chú ý

Ngày 5/8, LPBank cùng Tập đoàn FPT và VPF tiếp tục ký kết hợp tác tài trợ giải V-League 2025/2026. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa các đơn vị nhằm nâng cao tính hấp dẫn, chất lượng bóng đá Việt và đẩy mạnh thương hiệu CLB bóng đá chuyên nghiệp.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố nhận diện thương hiệu mới cho V-League 2025/2026. Trên tinh thần kế thừa những giá trị cũ, logo mới được đổi mới với sắc vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và tầm nhìn của tương lai bóng đá Việt Nam. Logo mới sẽ được sử dụng xuyên suốt mùa giải 2025/2026 trên toàn bộ hệ thống nhận diện của giải đấu.

Ban tổ chức đã công bố nhận diện thương hiệu mới cho V-League 2025/2026 (Ảnh: Minh Quyết).

Theo kế hoạch V-League 2025/2026 sẽ khởi tranh từ ngày 15/8/2025 và kéo dài đến tháng 7/2026. Tham dự giải có 14 CLB bóng đá chuyên nghiệp. Đáng chú ý nhất là trường hợp của PVF CAND, đội bóng được chọn thay Quảng Nam tham dự giải.

Ở mùa giải 2025/2026, V-League sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp (thay vì 1 suất trực tiếp, 1 suất play-off như mọi năm). Các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục của AFC sẽ được đăng ký bổ sung từ 7 cầu thủ. Trong khi đó, các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 03 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu).

Ngoài ra, VPF đã triển khai kế hoạch bổ sung thêm 1 xe VAR, nâng tổng số 5 xe VAR đạt chuẩn được đưa vào vận hành chính thức từ mùa giải 2025/2026, hướng tới mục tiêu “phủ sóng” công nghệ VAR toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính thành công cho các trận đấu.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn