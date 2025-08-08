Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021, Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính 3 năm 2026 -2028 của địa phương; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026; kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo với Đoàn giám sát các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, đầu tư công và một số nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn tỉnh

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 -2025; dự kiến định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 -2030 của địa phương; Việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tình hình thực hiện pháp luật đối với các chính sách thuế.

Theo đó, sau 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36/2021/QH15 và 01 năm thực hiện Nghị quyết 137/2024/QH15, các cơ chế chính sách đặc thù đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp tỉnh Nghệ An có thêm cơ chế, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng và cho phép tỉnh Nghệ An được điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã góp phần tạo sự chủ động, rút ngắn thủ tục, thời gian, tạo điều kiện sớm triển khai thực hiện các công trình, dự án; thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 7 tháng ước thực hiện 15.553 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán và bằng 112,8% so với cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách địa phương 7 tháng ước thực hiện 29.128 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán.

Về giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 -2025, nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bố trí cho 1.050 dự án, ước giải ngân 1.700 tỷ đồng, đạt 95,7%; dự kiến đến hết năm 2025 có 1.040 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã bố trí thực hiện cho 48 dự án, ước thực hiện giải ngân được 903,238 tỷ đồng, ước đạt 98,29%; dự kiến đến hết năm 2025 có 47 dự án đi vào sử dụng. Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã bố trí vốn thực hiện cho 694 dự án, ước thực hiện giải ngân được 2.561,990 tỷ đồng, đạt 96,69%; dự kiến đến hết năm 2025 có 681 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đ/c Nguyễn Vân Chi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị làm rõ về việc xây dựng dự toán năm 2026

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến – Thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ khó khăn trong thu ngân sách nhà nước

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát cùng các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thu - chi ngân sách của địa phương. Việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù; phân bổ nguồn thu, đầu tư công, khoa học công nghệ, sắp xếp bộ máy, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hướng xử lý các tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; quỹ tài chính và ngân sách... Các ý kiến cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ nội dung liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao và cho thuê đất

Tỉnh Nghệ An đề nghị được kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15; hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 36/2021/QH15, số 137/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; đề nghị bổ sung cân đối ngân sách tăng thêm 10% so với dự toán năm 2025 và bổ sung thêm ngân sách để tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh – xã hội của tỉnh, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn các xã miền Tây Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã phân tích, làm rõ hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15, số 137/2024/QH15; việc xây dựng dự toán thu – chi, việc thu – chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản… Đối với ý kiến của các thành viên đoàn công tác, tỉnh Nghệ An tiếp thu, hoàn thiện báo cáo. Đồng chí Bùi Thanh An mong muốn Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp tục quan tâm để Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội đạt mục tiêu đề ra, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng miền Tây Nghệ An.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai chia sẻ với những khó khăn từ thực tiễn của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có rất nhiều các yếu tố liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến việc triển khai các Nghị quyết, triển khai thu – chi ngân sách…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh rà soát, chính xác hóa toàn bộ nội dung, số liệu trong các báo cáo để Đoàn giám sát có căn cứ pháp lý tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan.

Trong chiều nay (8/8), Đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội sẽ đi kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn tỉnh.

