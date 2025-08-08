Giải cứu thành công vụ “bắt cóc online”, tống tiền 300 triệu

Ông N.V.Đ ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai trình báo về việc con trai là N.B.Đ (SN 2007) bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng, tiền N.B.Đ đã vay của các đối tượng. Nếu gia đình không thực hiện theo yêu cầu thì các đối tượng sẽ hành hung cháu Đ và bán ra nước ngoài.

Máy tính có ứng dụng liên hệ với nhóm đối tượng.

Gia đình đã liên hệ cháu Đ và cháu xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà. Trong thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe doạ những người trong gia đình anh Đ. Nếu chuyển tiền trễ hạn chúng đưa ra thì cứ 1 giờ là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở. Sau đó cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh tinh thần và yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm.

Đối tượng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng Google Meet để tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn hòng liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền.

Quá trình xác minh, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh xác định Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh nên đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa Đ về làm việc an toàn, sau đó giao lại cho gia đình.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân