Đề xuất tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Đến 2030, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Theo dự thảo, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bao gồm:

1. Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo độ tuổi.

2. Đối với xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã)

a) Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 85%.

b) Tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non từ 3 đến 5 tuổi theo độ tuổi hằng năm đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

3. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh): có ít nhất 90% số xã vùng thuận lợi và 85% số xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi

Dự thảo nêu rõ, cơ sở giáo dục mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi phải có đủ cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định để tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đối với cấp xã.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đối với cấp tỉnh.

Nội dung, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non

Theo dự thảo, kiểm tra hồ sơ phổ cập và kiểm tra thực tế kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đối với xã hoặc tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Tỉnh kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Lộ trình thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Dự thảo nêu rõ, đến 2028, phấn đấu 50% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Đến 2030, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Tác giả: Minh Hiển

Nguồn tin: baochinhphu.vn