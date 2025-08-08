Học thêm trong trường học có thật sự hiệu quả hơn?

Học sinh mất quyền được chọn giáo viên, mất luôn động lực học

Một học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông ở Lâm Đồng đã chia sẻ thẳng thắn về việc học thêm trong nhà trường: "Con không thích học thêm do nhà trường tổ chức. Con thường đăng ký học thêm bên ngoài, vì được chọn thầy cô mà mình thấy phù hợp để ôn luyện.

Học trong trường thì… hên xui. Gặp được thầy cô dạy hay thì tốt, còn nếu gặp giáo viên giảng khó hiểu lại chính là người đã dạy con buổi chính khóa thì không biết phải xoay xở ra sao nữa."

Em tiếp tục bày tỏ: "Học thêm bên ngoài, con được học theo nhóm với các bạn có trình độ tương đồng, dễ theo bài và cùng nhau tiến bộ. Còn học thêm trong trường thì lớp quá đông, bạn thì giỏi, bạn thì yếu, muốn học nâng cao cũng khó.

Con từng học thêm ở trường rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi học thêm ở ngoài thành ra áp lực chồng áp lực."

Trong bối cảnh dạy học cá nhân hóa đang trở thành xu thế của giáo dục hiện đại, việc học sinh bị "gắn chặt" vào thầy cô chính khóa trong lớp học thêm vô tình làm mất đi cơ hội tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới mẻ, linh hoạt. Với những em không hợp cách dạy của thầy cô, thì việc học thêm trong trường chỉ như lặp lại điều mình chưa từng hiểu – một lần nữa.

Lớp học đông, nhiều trình độ, khó mà nâng cao

Dạy thêm đúng nghĩa phải là lúc học sinh được phân nhóm theo năng lực, có không gian để rèn luyện chuyên sâu hoặc bổ sung kiến thức hổng. Nhưng thực tế, các lớp học thêm tại trường thường quy tụ học sinh với trình độ rất khác nhau. Có em cần củng cố căn bản, có em muốn bứt phá nâng cao, có em chỉ học để "đối phó".

Trong khi đó, giáo viên không thể đủ thời gian cá nhân hóa bài giảng. Hệ quả là: Người cần học nhanh thì chán vì chậm. Người đang yếu lại hoang mang vì không theo kịp.

Thay vì giảm áp lực, lớp học thêm kiểu "trộn lẫn" này lại khiến nhiều học sinh về nhà vẫn phải đi học thêm lần nữa ở nơi khác, dẫn tới áp lực kép, học chính khóa, học thêm trong trường, rồi học thêm ngoài.

Học thêm trong nhà trường, ưu điểm lớn nhất học phí dễ chịu hơn

Công bằng mà nói, học thêm tại trường rẻ hơn rất nhiều so với trung tâm hoặc là học riêng với thầy cô mình chọn.

Nhà trường kiểm soát được học phí, giáo viên có thu nhập hợp pháp, phụ huynh bớt lo tiền bạc. Với những gia đình khó khăn, đây vẫn là "phao cứu sinh" để con được học thêm mà không bị gánh nặng chi phí đè nặng.

Vấn đề cần đặt lại: Học thêm kiểu gì mới thực sự hiệu quả? Thay vì chỉ bàn nên hay không nên dạy thêm trong trường, có lẽ câu hỏi cần đặt lại là:

"Dạy thêm thế nào để đảm bảo học sinh được lựa chọn, được phân nhóm phù hợp và được tôn trọng nhu cầu học tập?"

Bởi nếu vẫn gom đủ kiểu học lực vào một lớp, vẫn chỉ có một thầy cô giảng dạy cho tất cả, thì dù học thêm trong trường cũng chẳng khác mấy buổi học chính khóa. Học sinh chẳng học được bao nhiêu, chỉ thêm mệt mỏi mà thôi.

Tác giả: Phan Huyền

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn