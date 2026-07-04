Ngày hội việc làm kết nối, tuyển dụng lao động , doanh nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghiệp,Nghệ An

Các đại biểu tham dự ngày hội

Tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng

Ngày hội việc làm lần thứ ba được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức nhằm tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng và tạo cơ hội việc làm cho người lao động ngay trên quê hương. Đây là lần đầu tiên Ngày hội về với địa bàn phía Bắc – nơi các Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi và Nghĩa Đàn đang hình thành và phát triển nhanh chóng, đặt ra nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có tay nghề, kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Việc tổ chức Ngày hội việc làm không chỉ là hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là cầu nối thiết thực giúp người lao động tìm được việc làm ổn định ngay tại quê nhà; giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, kịp thời. Đồng thời giúp các em học sinh, sinh viên có thêm thông tin thực tế để định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu của thị trường lao động.

700 người lao động và các em học sinh, sinh viên năm cuối của các cơ sở đào tạo nghề, các trường THPT trên địa bàn tham dự ngày hội

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi - Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội việc làm phát biểu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Nguyễn Mạnh Lợi - Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội việc làm mong muốn, người lao động sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình; các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất; các em học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn ngành nghề đúng đắn.

Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội việc làm đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách; người lao động hãy chủ động tìm hiểu, trao đổi trực tiếp tại các gian hàng để có được lựa chọn vị trí việc làm phù hợp, tốt nhất cho mình.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tuyển dụng, kết nối đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bền vững cho địa bàn phía Bắc của tỉnh nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Thịnh Đạt Trịnh Thị Thanh Huyền giới thiệu về Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, 2 và các cơ hội việc làm cho người lao động hiện nay và trong tương lai

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn TIANNENG (Việt Nam) Mã Quân Kiến giới thiệu về môi trường làm việc, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1

Dựng xây một thị trường lao động năng động, nhân văn và bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết: Sáu tháng đầu năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghệ An đã đi qua chặng đường với nhiều tín hiệu rất đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 9,65%, trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 25,02%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ; riêng nhóm thiết bị, linh kiện điện tử chiếm tới 53,4% tổng kim ngạch và tăng trên 173,4% - cho thấy Nghệ An đang vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của khu vực.

Toàn tỉnh có thêm 2.884 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,44% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy mạnh về với tỉnh, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm gấp khoảng 5,1 lần so với cùng kỳ; nhiều dự án FDI quy mô lớn như Luxshare - ICT, Radiant, Runergy, Innovation Precision đã vận hành ổn định; cùng với sự bổ sung năng lực sản xuất mới của các dự án như Sihitek, Luxshare - ICT 2, vật liệu điện tử JunHao. Đặc biệt, công tác kết nối cung - cầu lao động được đẩy mạnh đã góp phần giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động trong 6 tháng đầu năm.

Những con số ấy không chỉ phản ánh đà tăng trưởng, mà còn khẳng định nhu cầu người lao động hiện nay rất lớn, mỗi vị trí việc làm mới là mở ra cơ hội phát triển mới cho người lao động trên quê hương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt hai con số.

Ngày hội việc làm với sự tham tham gia của nhiều doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối cung – cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin việc làm, cơ hội nghề nghiệp phù hợp

Ngày hội hôm nay quy tụ các doanh nghiệp đến từ các Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi và Nghĩa Đàn, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 vị trí việc làm, trải rộng từ lao động phổ thông đến kỹ thuật viên, lao động có tay nghề. Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp điện tử, công nghệ cao đang mở ra cơ hội cho những người lao động chịu khó học hỏi và sẵn sàng nâng cao tay nghề.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An mong rằng, người lao động hãy mạnh dạn bước tới các gian hàng tuyển dụng, trực tiếp trao đổi, tìm hiểu kỹ về công việc, mức lương và chế độ phúc lợi để có lựa chọn phù hợp nhất. Ngay tại Hoàng Mai, tại quê nhà của mình, người lao động hoàn toàn có thể tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt, môi trường chuyên nghiệp mà vẫn được gần gũi gia đình, người thân - điều mà trước đây nhiều người phải rời quê đi xa mới có được.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám tặng hoa cho các doanh nghiệp

Tỉnh thấu hiểu rằng, để người lao động gắn bó lâu dài thì tiền lương mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ nằm ở môi trường sống an toàn, ổn định và một tương lai có thể yên tâm dựng xây. Vì vậy, song hành với việc mời gọi nhà đầu tư, tỉnh đang tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội với mục tiêu hoàn thành 2.000 căn trong năm 2026, ưu tiên khu vực quanh các khu công nghiệp; đồng thời từng bước hoàn thiện các thiết chế về trường học, y tế, văn hóa, thể thao để mỗi công nhân không chỉ có việc làm mà còn có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Với các em học sinh, sinh viên sắp rời ghế nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong các em hãy tự tin nắm bắt cơ hội, đừng ngần ngại bắt đầu từ những vị trí thực tập để rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; chủ động trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số và kỹ năng sống để sẵn sàng làm việc trong môi trường của các tập đoàn đa quốc gia. Hãy đem trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến để cùng doanh nghiệp đưa những sản phẩm mang thương hiệu Nghệ An vươn ra thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng lãnh đạo các Sở, ngành và người lao động nghe tư vấn, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp; tư vấn học nghề, định hướng việc làm trong tương lai

Để Ngày hội việc làm thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả bền vững, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chính quyền các phường, xã, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bám sát và cụ thể hóa Đề án số 40-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND tỉnh; coi kết nối cung - cầu lao động và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyển dụng trên nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm cập nhật liên tục, kết nối thông suốt giữa người lao động, nhà trường và doanh nghiệp để hoạt động kết nối không chỉ diễn ra trong ngày hội mà duy trì quanh năm.

Các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các trường THPT trên địa bàn chủ động ký kết, triển khai quy chế phối hợp đào tạo theo “đơn đặt hàng”, đào tạo gắn với nhu cầu thực tế để học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay, doanh nghiệp có nguồn nhân lực đạt chuẩn.

Tại ngày hội, người lao động được khám sức khoẻ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn xem người lao động là vốn quý nhất; quan tâm chăm lo tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc an toàn, thân thiện để mỗi người lao động thực sự coi doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai của mình và đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và sẻ chia cùng doanh nghiệp và người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin rằng, với sự chung sức, đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người lao động sẽ cùng nhau dựng xây một thị trường lao động năng động, nhân văn và bền vững.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn