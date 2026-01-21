Nghệ An sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn

Các doanh nghiệp tìm kiếm lao động tại Ngày hội việc làm được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Theo kế hoạch, ngày hội việc làm lần thứ nhất trong năm sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2026 (tức 12 tháng Giêng), tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trong đợt 1, dự kiến có khoảng gần 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 20.000 lao động.

Ngày hội việc làm thứ 2 sẽ diễn ra vào giữa tháng 4/2026, tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh, Nghệ An). Tại đây sẽ có 15 đến 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng hơn 10 nghìn lao động.

Ngày hội việc làm lần 3 tổ chức vào tháng 6/2026, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai, Nghệ An). Theo kế hoạch, ngày hội việc làm sẽ thu hút 8 đến 10 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng hơn 3 nghìn lao động.

Với tốc độ phát triển nhanh của các dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhu cầu về lao động đang tăng lên nhanh chóng, nhất là các dự án trong lĩnh vực dệt may và điện tử.

Những năm gần đây, Nghệ An trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Việc doanh nghiệp “đổ bộ” vào Nghệ An đang đặt ra thách thức lớn về nguồn lao động, khi nhu cầu tuyển dụng tăng cao nhưng nguồn cung lao động địa phương chưa đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng mặc dù tỉnh có nguồn lao động lên đến 1,6 triệu người.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế và các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 33 nghìn lao động trong năm nay.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn