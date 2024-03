Nam sinh chinh phục học bổng 6 trường đại học top đầu Hoa Kỳ

Dương Nhật Huy chinh phục thành công học bổng từ 6 trường đại học top đầu Hoa Kỳ.

Dương Nhật Huy, lớp 12A1 - Hệ thống Giáo dục Alpha (Alpha Schools) đã xuất sắc chinh phục hàng loạt học bổng ngành Kiến trúc của các trường Đại học lớn như: University of Illinois, Chicago (UIC); Kent State University; Auburn University; University at Buffalo; Syracuse University; đặc biệt, University of Cincinnati với học bổng trị giá 1,44 tỷ đồng.

Huy cũng được biết tới là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng, cùng những ấn phẩm thiết kế đặc sắc trong các sự kiện của trường. Với thế mạnh tiếng Anh, Huy đã sở hữu điểm IELTS 7.0 và 1.350 điểm SAT, thành công chinh phục học bổng của các trường đại học lớn thuộc top đầu ở Mỹ.

Định hướng rõ ràng và kiên định mục tiêu

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ là kiến trúc sư, Nhật Huy phần nào được thừa hưởng “gen” di truyền từ bố mẹ và sớm bộc lộ năng khiếu đối những hình khối và các thiết kế. Niềm đam mê với ngành Kiến trúc của cậu học trò cũng được nuôi dưỡng từ đây.

“Từ những ngày học cấp 1, em đã thích chơi rubik, thích dùng giấy để gấp thành những chiếc hộp. Em luôn bị thu hút bởi những hình khối, hình ảnh 3D hay các bản vẽ. Lên đến cấp 3, em càng ý thức rõ nét hơn về sở thích của mình và quyết định sẽ trở thành kiến trúc sư”, Huy chia sẻ.

Vốn là một chàng trai sống tự chủ lại sớm xác định được sở thích và niềm đam mê nên trong quá trình học tập tại trường, Huy luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu đó. Minh chứng là Huy luôn nằm trong danh sách “Hall of Frame” của nhà trường và là tấm gương học sinh tiêu biểu của lớp 12A1.

Trong ấn tượng của thầy cô và bạn bè, Dương Nhật Huy luôn là một chàng trai kiên định với mục tiêu và có định hướng rõ ràng. “Để nói về Huy có thể dùng 3 từ: cầu thị, sáng tạo và nỗ lực”, cô Nguyễn Thị Ánh Dương (giáo viên Tiếng Anh - Alpha Schools), cho biết. Có lẽ, đó cũng chính là bí quyết giúp Huy đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Không chỉ là một Alphaser với kết quả học tập xuất sắc, Nhật Huy còn xuất hiện trong vai trò là một Head of Design Câu lạc bộ The Firebook của IvyPrep; tham gia cuộc thi Design Logo do Alpha Schools kết hợp cùng Hope Fund và giành thứ hạng cao. Cùng với CLB của mình, Huy đã tạo nên những sản phẩm thu hút cả về nội dung lẫn hình ảnh.

Dương Nhật Huy trầm tính nhưng kiên định với mục tiêu học tập.

Môi trường tạo nên sự bứt phá

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, với Huy, đó không chỉ là sự nỗ lực của bản thân mà còn là sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và những hỗ trợ từ ngôi trường Alpha thân yêu.

“Em luôn cảm thấy biết ơn vì được là một Alphaser với môi trường học tập luôn tạo điều kiện để học sinh được làm chủ và được hỗ trợ tốt nhất. Tại Alpha Schools, học sinh được sống với đam mê, rèn luyện tính tự chủ. Chương trình học hướng năng lực cá nhân để giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng. Nhà trường, thầy cô luôn tạo điều kiện để chúng em có thể học một cách hiệu quả nhất theo định hướng của bản thân”, Huy chia sẻ về nơi mình học tập.

Nói về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Ánh Dương (giáo viên tiếng Anh 12A1) không khỏi tự hào: “Huy là cậu học trò tinh tế và cân bằng, điều đó được thể hiện qua mỗi giờ học SAT. Huy luôn giúp cô chuẩn bị những điều nhỏ nhặt nhất như lau bảng, lấy phấn và là người khuấy động không khí học tập sôi nổi của lớp. Dù không phải là chàng trai hướng ngoại, nhưng Huy luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong lớp”.

Nếu nói môi trường tạo nên sự bứt phá thì ở Nhật Huy đó còn bao gồm cả ý thức tự chủ, sự kiên định và nỗ lực của bản thân đã được nuôi dưỡng từ chính môi trường ấy.

Từ những nền tảng được bồi đắp ở nhà trường, Nhật Huy sẽ còn tiếp tục vươn xa trong hành trình chinh phục niềm đam mê kiến trúc của mình.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn