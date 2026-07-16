Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh cứu người đuối nước

Trao tặng Giấy khen cho em Lê Đức Trung (17 tuổi), trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, hôm 28/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 16/7, tại xã Cửa Tùng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí của em Lê Đức Trung, đồng thời khẳng định đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn của thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Trị mong muốn, em Đức Trung tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, truyền cảm hứng về lối sống đẹp cho thế hệ trẻ và đóng góp tích cực cho quê hương.

Điều đáng quý là lòng dũng cảm ấy được vun đắp từ một quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc của em Lê Đức Trung. Không chỉ tích cực trong các hoạt động của Đoàn, Trung còn là học sinh có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học.

Trước đó, Trung cùng nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 với đề tài “Hệ thống hỗ trợ xử lý một số tình huống khẩn cấp cho tàu thuyền ngư dân,” hướng đến nâng cao an toàn cho ngư dân khi hoạt động trên biển.

Ngày 22/6/2026, tại khu vực bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch), khi phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, Trung đã không chút do dự lao xuống biển ứng cứu. Bằng sự bình tĩnh và kỹ năng bơi lội, em tiếp cận, đưa được một em nhỏ vào bờ an toàn trước khi bản thân gần như kiệt sức. Em nhỏ còn lại cũng được người thân và những người có mặt kịp thời đưa vào bờ.

Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những tấm gương thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm trong cứu người, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ cộng đồng.

Với em Lê Đức Trung, phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận một khoảnh khắc vượt lên hiểm nguy giữa đầu sóng mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay./.

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: vietnamplus.vn