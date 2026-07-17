Nghệ An xây 'lá chắn' phòng chống đuối nước cho học sinh dịp nghỉ hè

Lớp dạy bơi, dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước tại xã Môn Sơn, Nghệ An.

Lớp học bơi giữa dòng sông Giăng

Từ sáng sớm, trên sông Giăng đoạn chảy qua trung tâm xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) rộn ràng tiếng cười nói của trẻ em tham gia lớp học bơi do Đoàn xã và Công an xã Môn Sơn tổ chức.

Không có bể bơi kiên cố hay hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, hơn 20 đoàn viên thanh niên, cùng các chiến sĩ công an chặt tre, đan thành các tấm rào, gia cố bằng cọc và đá để quây một khoảng nước có độ sâu vừa phải, đủ rộng phục vụ việc dạy và học.

Chị Hà Thị Hướng, Bí thư Đoàn xã Môn Sơn cho biết, lớp học được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn xã, cán bộ văn hóa xã và lực lượng Công an địa phương. Việc tận dụng điều kiện tự nhiên giúp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời tạo cơ hội để trẻ em vùng cao được thực hành bơi lội và tiếp cận các kỹ năng phòng, chống đuối nước thực tế.

Ngay sau khi thông tin về lớp học được lan tỏa, nhiều phụ huynh phấn khởi đăng ký cho con em tham gia. Hiện, lớp có khoảng 50 học sinh theo học và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng.

Lớp dạy bơi, dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước được tổ chức trên dòng sông Giăng.

"Mục tiêu của chương trình không chỉ là giúp các em biết bơi mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận diện các nguy cơ dưới nước và biết cách xử lý khi gặp sự cố", chị Hướng chia sẻ.

Các buổi học được tổ chức vào sáng sớm để bảo đảm điều kiện thời tiết thuận lợi, tránh nắng gắt. Trước khi xuống nước, học viên được hướng dẫn khởi động kỹ lưỡng, làm quen với môi trường, luyện tập kỹ thuật nổi, cách thở và các động tác bơi cơ bản.

Trong suốt quá trình học, lực lượng hướng dẫn luôn túc trực sát sao để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh việc dạy bơi, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền các kỹ năng sinh tồn như: nhận biết khu vực nguy hiểm, cách xử lý khi bị đuối nước, kỹ năng cứu hộ gián tiếp và sử dụng áo phao, thiết bị cứu sinh đúng cách.

Lớp học bơi sáng tạo tại Môn Sơn được đánh giá là điểm sáng, thể hiện nỗ lực của cơ sở nhằm tạo ra những "lá chắn" an toàn cho trẻ em, trong bối cảnh hiểm họa đuối nước vẫn luôn chực chờ bủa vây các em vùng nông thôn, miền núi mỗi dịp nghỉ hè.

Thời gian tới, Công an xã Môn Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời tiến hành rà soát khu vực sông, ao, đập nguy hiểm để lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè.

Các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ công an bỏ đá vào rọ rồi quây thành bể bơi trên sông.

Hiểm họa đuối nước mùa nắng nóng

Nghệ An có hệ thống sông, suối, hồ đập và kênh mương dày đặc, trải dài từ miền núi đến đồng bằng. Khi năm học kết thúc, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu vui chơi, tắm mát của trẻ tăng cao.

Những con sông, con suối hay ao hồ trở thành địa điểm quen thuộc để các em giải nhiệt. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động này diễn ra tự phát, thiếu sự giám sát của người lớn và không được bảo đảm các điều kiện an toàn.

Ngay cả khi được gia đình đưa đến bể bơi hoặc đi tắm biển, nguy cơ tai nạn vẫn luôn hiện hữu nếu người lớn lơ là quan sát hoặc trẻ chủ quan khi xuống nước. Đuối nước có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau: có em không biết bơi vô tình trượt chân xuống ao, hồ; có em di chuyển sang khu vực nước sâu không được phát hiện kịp thời; thậm chí trẻ biết bơi cũng có thể gặp nguy hiểm khi bị chuột rút, kiệt sức.

Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ tai nạn xuất phát từ sự thiếu kiến thức và kỹ năng. Không ít trẻ chưa nhận biết được dòng chảy xiết hay hố xoáy nguy hiểm nhưng vẫn vô tư xuống tắm.

Khi thấy bạn gặp nạn, nhiều em theo phản xạ lao xuống cứu trực tiếp thay vì tìm người lớn hỗ trợ, dẫn đến những vụ việc đặc biệt thương tâm. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ đuối nước đều có thể phòng tránh nếu trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và có sự giám sát của gia đình.

Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cửa Lò, Nghệ An.

Để ngăn chặn từ gốc hiểm họa này, tháng 6/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn, thương tích đối với trẻ em, học sinh trong dịp Hè và mùa mưa bão.

Theo đó, Sở GD&ĐT được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Đồng thời, các trường học cần tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước; rà soát, hoàn thiện chương trình, tài liệu dạy bơi an toàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ tai nạn đuối nước trẻ em để xử lý nghiêm theo quy định, nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ sinh mạng trẻ thơ.

Tai nạn đuối nước luôn để lại những nỗi đau dai dẳng, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu hành động từ sớm, từ xa. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ, gắt gao từ các cấp chính quyền, mỗi phụ huynh cũng cần tự nâng cao ý thức giám sát, quản lý con em mình, chung tay bồi đắp nên những "lá chắn" sinh tồn vững chắc cho trẻ em.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn