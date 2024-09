Nafoods Group vinh danh với hai giải thưởng tại chương trình IR Awards 2024

Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc xây dựng và duy trì một môi trường quan hệ nhà đầu tư (IR) minh bạch và hiệu quả.

IR Awards 2024 là giải thưởng tôn vinh sự minh bạch, hiệu quả trong truyền thông tài chính, tính đúng đắn trong quản trị và hiệu quả vượt trội trong hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết. Với việc ngày càng nâng cao công tác quản trị theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch trong các hoạt động của công ty, Nafoods tiếp tục giành được thiện cảm và đánh giá cao từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Giải thưởng "Small Cap Có Hoạt Động IR Được Nhà Đầu Tư Yêu Thích Nhất 2024" là minh chứng cho sự thành công trong việc triển khai các chiến lược IR của Nafoods. Trong những năm qua, Nafoods không ngừng cải tiến cách tiếp cận của mình đối với các nhà đầu tư và cam kết cung cấp thông tin kịp thời, rõ ràng, chính xác, đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ và hội thảo chuyên sâu để lắng nghe phản hồi và nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Nafoods còn chủ động cung cấp thêm thông tin có giá trị, từ yếu tố kinh tế tác động tới ngành, xu hướng thị trường, cho đến định hướng chiến lược, kế hoạch, kết quả kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn, nhằm giúp nhà đầu tư có thông tin đầy đủ về hoạt động của Nafoods. Sự yêu thích từ cộng đồng đầu tư là kết quả của việc không ngừng nỗ lực để đáp ứng và vượt qua kỳ vọng của họ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc MKT-TT đại diện Nafoods Group lên nhận giải "Small Cap Có Hoạt Động IR Được Nhà Đầu Tư Yêu Thích Nhất 2024"

Bên cạnh đó, giải thưởng "Small Cap Có Hoạt Động IR Được Định Chế Tài Chính Đánh Giá Cao Nhất 2024" là sự công nhận từ các chuyên gia tài chính và các tổ chức định chế tài chính về chất lượng và hiệu quả của hoạt động IR của Nafoods. Điều này phản ánh sự đánh giá cao của các chuyên gia trong ngành về sự minh bạch, chuyên nghiệp và khả năng cung cấp thông tin chính xác của doanh nghiệp. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho sự đổi mới chiến lược và sáng tạo mà Nafoods áp dụng trong các hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc MKT-TT đại diện Nafoods Group lên nhận giải "Small Cap Có Hoạt Động IR Được Định Chế Tài Chính Đánh Giá Cao Nhất 2024"

Cổ phiếu Nafoods luôn nhận được sự quan tâm lớn bởi tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, thanh khoản cổ phiếu cao. Cụ thể tiếp đà đi lên trong 2023, cổ phiếu của Nafoods đã tăng trong 8 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, thị giá đã tiến 33% so với đầu năm, khả quan hơn nếu so với VN-Index tăng chưa đến 14% trong cùng thời gian. Mức giá hiện tại gấp 3 lần so với đáy vào giữa tháng 11/2022, nhưng còn thấp hơn 38% đỉnh lịch sử gần 33.000 đồng/cổ phiếu lập tháng 8/2021 (các mức giá đã điều chỉnh).

Diễn biến đi lên của cổ phiếu song hành với kết quả kinh doanh ổn định. Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận 1.733 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện giúp lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ tăng 38% lên 110 tỷ đồng. Qua nửa đầu năm nay, doanh thu thuần ghi nhận 752 tỷ đồng. Xuất khẩu là mũi nhọn trong cơ cấu doanh thu, chiếm gần 90%.

Hoạt động IR là một phần thiết yếu trong chiến lược tổng thể của Nafoods. Chúng tôi tin rằng sự minh bạch và giao tiếp hiệu quả với các nhà đầu tư không chỉ giúp xây dựng niềm tin mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công ty. Những giải thưởng này không chỉ là thành tựu doanh nghiệp mà còn là sự cam kết của Nafoods trong việc duy trì và nâng cao tiêu chuẩn IR thông qua việc thực hiện một loạt các biện pháp và sáng kiến.

Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu này, nhưng cũng nhận thức rằng đây chỉ là bước đầu trong hành trình không ngừng nghỉ để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động IR. Nafoods cam kết tiếp tục phát huy các giá trị cốt lõi trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đồng thời nỗ lực không ngừng để mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành của các nhà đầu tư và các đối tác tài chính, Nafoods sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về Quản trị môi trường và xã hội (E&S) cũng như xu hướng tăng cường đầu tư tập trung vào phát triển bền vững của các tổ chức đầu tư toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng chú trọng và thường xuyên nâng cao chất lượng Quản trị công ty trong đó có quản trị tốt các vấn đề bền vững về môi trường, xã hội và bảo vệ lợi ích của các bên hữu quan.

Nhận thức được điều này, trong nhiều năm qua, Nafoods luôn ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết nói riêng. Đồng thời, Công ty cũng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị, thông qua việc áp dụng và bám sát các tiêu chí trong Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp soạn thảo.

Ở khía cạnh phát triển bền vững và trách nhiệm môi trường, xã hội; là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Nafoods luôn chú trọng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không gây tổn hại cho môi trường và cộng đồng bằng việc cung cấp các sản phẩm an toàn, đồng thời luôn xem xét những ảnh hưởng đến môi trường và xã hội để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý và kiểm soát rủi ro. Ở Nafoods, chúng tôi đang từng bước áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất: tăng cường chuyển hóa chất thải thành đầu vào cho sản xuất theo chu trình tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không dừng ở đó, chúng tôi cũng tích cực thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Những cải thiện trong hiệu quả hoạt động kinh doanh cùng với việc được vinh danh là một trong những doanh nghiệp niêm yết có tình hình quản trị công ty tốt nhất chính là minh chứng cho những nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển của toàn công ty, hướng đến mục tiêu phát triển ổn định bền vững./.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn