4 loại ngứa báo hiệu bệnh tật khác nhau, cần cảnh giác

Bà Huang ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã gặp phải tình huống như vậy. Bà thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy khắp cơ thể và tình trạng này kéo dài hơn hai tháng. Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết, sự thật gây sốc đã được phơi bày - hóa ra, cơn ngứa dai dẳng mà bà phải chịu đựng lại do khối u gây ra.

Phân tích sâu về nguyên nhân, bác sĩ cho biết bà mắc bệnh u tuyến tụy gây ra triệu chứng vàng da, và chính vàng da đã kích thích da, dẫn đến sự ngứa ngáy liên tục này. Thật đáng tiếc, do phát hiện muộn, bà đã bỏ lỡ thời kỳ vàng trong việc điều trị.

Dấu hiệu bệnh lý trong cơ thể

Cảm giác ngứa xuất hiện trên cơ thể thường bị mọi người hiểu lầm là vấn đề vệ sinh. Tuy nhiên, ngứa thực sự có thể là tín hiệu của bệnh lý trong cơ thể, đôi khi thậm chí là dấu hiệu bên ngoài của khối u ác tính.

Theo nghiên cứu y học nước ngoài, có mối liên hệ chặt chẽ giữa ngứa và ung thư ác tính nội tạng. Dữ liệu cho thấy, có từ 16% đến 30% bệnh nhân ung thư hạch ác tính ở người cao tuổi, 25% bệnh nhân ung thư cơ quan sinh sản, 25% đến 60% phụ nữ cao tuổi mắc ung thư, và 50% bệnh nhân ung thư trực tràng sẽ trải qua ngứa da với mức độ khác nhau.

Ngứa do ung thư gây ra khác với ngứa thông thường, có những đặc điểm như sau: bệnh nhân thường không có tiền sử ngứa, nhưng đột nhiên xuất hiện ngứa khắp người dai dẳng.

Cảm giác ngứa này không có sự thay đổi rõ ràng trên bề mặt da, nhưng cảm giác lại cực kỳ mãnh liệt và khó chịu. Hơn nữa, ngứa không liên quan đến sự thay đổi khí hậu và không có thuốc giảm ngứa nào có thể làm dịu nó.

Ngứa ở một phần nào đó đôi khi báo hiệu rằng có thể có khối u ở khu vực lân cận. Ví dụ, ngứa vùng kín có thể liên quan đến ung thư cổ tử cung, ngứa quanh hậu môn có thể gợi ý đến ung thư ruột, ngứa trên thành lỗ mũi có thể liên quan đến khối u não.

Do đó, đối với tình trạng ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân, cần sớm tìm kiếm sự giúp đỡ y tế để chẩn đoán và điều trị.

Cần đặc biệt nhắc nhở rằng những người chưa từng có tiền sử bệnh da liễu, nếu bỗng nhiên xuất hiện ngứa da kéo dài và dữ dội mà không dị ứng thuốc, dị ứng thực phẩm hoặc các yếu tố kích thích khác, nên ngay lập tức đến bệnh viện kiểm tra để loại trừ bệnh tiềm ẩn, tránh chậm trễ trong việc điều trị.

4 loại ngứa báo hiệu bệnh khác nhau, cần phải cảnh giác

Bệnh urea máu - ngứa toàn thân

Một trong những biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất của bệnh urea máu là ngứa toàn thân, đặc biệt là ngứa vùng ngực và lưng rõ rệt hơn.

Khi triệu chứng nhẹ, ngứa có thể xảy ra một cách ngắt quãng, mỗi lần kéo dài vài phút rồi tự giảm; trong khi triệu chứng nặng hơn, ngứa có thể kéo dài liên tục trong thời gian dài, đặc biệt là vào ban đêm.

Bệnh tiểu đường - ngứa nách hoặc bẹn

Trong số những người mắc bệnh tiểu đường, nhiều người sẽ cảm thấy rõ ràng ngứa ngáy ở nách và vùng bẹn. Tình trạng này đặc biệt nổi bật ở những bệnh nhân có thân hình béo phì.

Do các vùng như nách, bẹn và gốc đùi dễ ra mồ hôi và mồ hôi khó bay hơi, những khu vực này trở nên rất dễ bị nhiễm trùng. Vi khuẩn và nấm phát triển nhanh chóng ở những khu vực này, gây ra triệu chứng ngứa da.

Bệnh cường giáp - ngứa tay chân

Cường giáp, một loại bệnh về hệ miễn dịch, có liên quan chặt chẽ đến triệu chứng ngứa tay chân. Triệu chứng này thường biểu hiện là cảm giác ngứa châm chích ở vùng cánh tay và bắp chân, độ ngứa thay đổi từ nhẹ đến nặng.

Thyroxine, hormone chủ chốt điều tiết quá trình trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể, khi được tiết ra quá mức sẽ dẫn đến tình trạng trao đổi chất bất thường gia tăng. Tình trạng gia tăng này gây rối loạn chức năng nhiều cơ quan, hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng.

Tình trạng rối loạn này sẽ thúc đẩy việc giải phóng histamine bất thường trong các tế bào da vào lớp trung bì. Histamine sẽ kết hợp với các đầu dây thần kinh cảm nhận ngứa trong lớp trung bì, kích hoạt tín hiệu ngứa và cuối cùng được truyền đến não, khiến bệnh nhân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Suy giáp - ngứa bắp chân

Suy giáp là một biểu hiện của chức năng tuyến giáp bất thường, cụ thể là suy giảm chức năng tuyến giáp, dẫn đến lượng hormone tuyến giáp được tiết ra giảm. Sự giảm sút trong việc tiết hormone sẽ làm cho tỷ lệ trao đổi chất chậm lại, từ đó gây ra cảm giác ngứa. Cảm giác ngứa này, về bản chất, là do da bị khô bất thường.

Triệu chứng ngứa thường tập trung ở phía trước của bắp chân ở bệnh nhân mắc bệnh suy giáp. Điều này chủ yếu là do vùng da phía trước xương chày có sự phân bố của tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi tương đối thưa thớt, vì vậy khả năng tiết bã nhờn và tiết mồ hôi của khu vực này là thấp nhất, làm cho nó nhạy cảm đặc biệt với môi trường khô ráo.

Khi bệnh nhân suy giáp có cảm giác ngứa ở vùng bắp chân, thường sẽ đi kèm với các triệu chứng khác như da nhợt nhạt, nhiệt độ da giảm, bề mặt khô và dễ cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, những bệnh nhân này còn cảm thấy khó chịu với cảm giác sưng tấy ở vùng bắp chân.

