Việt Nam có "thần dược ngàn năm" cực dễ tìm, ăn mỗi ngày vừa khỏe vừa đẹp

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Sữa chua chứa một lượng lớn probiotic (lợi khuẩn) - những vi sinh vật sống có lợi cho đường ruột. Khi chúng ta ăn sữa chua, các lợi khuẩn này sẽ đi vào đường ruột và giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Một hệ vi sinh vật cân bằng sẽ giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả hơn, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Đối với những người vừa trải qua đợt điều trị bằng kháng sinh, việc ăn sữa chua thường xuyên còn giúp phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột đã bị suy yếu.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sức khỏe của hệ tiêu hóa có mối liên kết chặt chẽ với hệ miễn dịch. Khoảng 70% các tế bào miễn dịch của cơ thể nằm trong đường ruột, và các lợi khuẩn trong sữa chua đóng vai trò như những "vệ sĩ" bảo vệ các tế bào này. Bằng cách duy trì một đường ruột khỏe mạnh, sữa chua giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Các lợi khuẩn kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường như vi khuẩn, virus và nấm.

Sữa chua có cực nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Cung cấp canxi và vitamin D

Sữa chua là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, khoáng chất thiết yếu để xây dựng và duy trì xương, răng chắc khỏe. Thiếu canxi lâu ngày có thể dẫn đến loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người lớn tuổi. Ngoài ra, hầu hết các loại sữa chua thương mại đều được bổ sung thêm vitamin D, một loại vitamin tan trong chất béo giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn. Sự kết hợp giữa canxi và vitamin D trong sữa chua tạo thành một "cặp đôi hoàn hảo" giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp hỗ trợ quá trình giảm cân, sữa chua chính là một lựa chọn tuyệt vời. Sữa chua giàu protein, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh. Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ bắp, đặc biệt khi bạn đang giảm cân. Hơn nữa, việc chọn sữa chua không đường hoặc ít đường sẽ giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả.

Làm đẹp da và tóc

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, sữa chua còn là một bí quyết làm đẹp từ tự nhiên. Các vitamin và khoáng chất trong sữa chua, đặc biệt là kẽm, giúp cải thiện sức khỏe làn da, làm giảm mụn trứng cá và se khít lỗ chân lông. Bạn có thể tận dụng lợi ích này bằng cách ăn sữa chua thường xuyên hoặc sử dụng nó để làm mặt nạ dưỡng da.

Axit lactic tự nhiên trong sữa chua cũng giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mang lại làn da mềm mịn và tươi sáng hơn. Tương tự, việc sử dụng sữa chua làm mặt nạ dưỡng tóc cũng giúp tóc trở nên bóng mượt, giảm gàu và ngứa da đầu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua có thể mang lại những lợi ích tích cực cho sức khỏe tim mạch. Sữa chua chứa kali, một khoáng chất giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, một số loại sữa chua có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, yếu tố chính gây ra các bệnh về tim mạch. Các probiotic trong sữa chua cũng có thể gián tiếp tác động tích cực đến tim mạch bằng cách giảm viêm và cải thiện chức năng của lớp nội mạc mạch máu.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn